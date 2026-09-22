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迎開發利多！台南永康大灣核心區重劃案核定 「文中7」公保地解編
台南市第21期永康永大市地重劃案有重大進展，重劃計畫書今年9月15日獲內政部正式核定，市府將接續辦理公告、通知土地所有權人及召開說明會，後續進行土地改良物查估、補償及工程等作業，預計工期2.5年、2029年完成開發。
地政局長陳淑美表示，依市地重劃實施辦法第16條規定，內政部核定後將辦理重劃計畫書公告，並通知土地所有權人，另召開地方說明會，向居民說明重劃內容，後續依序辦理查估、補償公告及發放補償費，盡速開工。
永大市地重劃區位於永康大灣地區核心，範圍以永大路二段以東、民族路以北的「文中7」學校用地為主，並納入周邊市場、公園、機關等6處公共設施保留地，辦理跨區市地重劃。
地政局表示，全區面積約5.63公頃，重劃後將規劃住宅區，以及鄰里公園兼兒童遊樂場、停車場、廣場兼自行車道及道路等公共設施，預計提供約3.5公頃可建築住宅用地，市府取得約2.13公頃公共設施用地。
市府指出，「文中7」學校用地自1978年劃設至今尚未徵收開闢，考量目前已有大灣高中可供學生就讀，加上周邊公保地部分低度利用或與使用規定不符，經都市計畫檢討後解編為住宅區及必要公共設施用地，盼透過重劃活化土地、改善居住環境。
此外，市府將配合行政院營建剩餘土石方政策，公共工程規劃設計階段落實土石減量及土方平衡，並依內政部指示檢視道路工程，確保人行道及相關設施符合連續、無障礙步行環境。
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