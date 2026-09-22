迎開發利多！台南永康大灣核心區重劃案核定 「文中7」公保地解編

曾在嘉義一起跳舞的夥伴，因求學、工作或人生規畫各自前往不同城市，如今再度相約「回嘉跳舞」。嘉義在地街舞團隊FLAG復雷閣動態藝術工作室10月3日將在嘉義市中正公園舉辦年度成果展，不只找回昔日舞者，也集結兒童、成人到樂齡族同台，讓不同世代用街舞重新聚在一起。

2026-09-22 10:50