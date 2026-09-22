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中秋、國慶連假將至 台南啟動非法爆竹煙火稽查

中央社／ 台南22日電

中秋及國慶日連續假期將至，爆竹煙火需求增加，台南市消防局已啟動稽查，防止販賣場所違法超量儲存，杜絕非法製造販售。

台南市政府消防局今天指出，將持續加強爆竹煙火製造、儲存、販賣場所安全檢查，且查察取締非法爆竹煙火場所，同時宣導民眾選購使用附加認可標示合法爆竹煙火，也鼓勵檢舉不法業者。

消防局提醒，依爆竹煙火管理條例第13條規定，父母、監護人或其他實際照顧兒童之人，於兒童施放一般爆竹煙火時，應行陪同，違者將處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

此外，內政部公告禁止兒童施放升空類（小高空）、飛行類（沖天炮）及摔炮類等較具危險性一般爆竹煙火，業者也不得販售給兒童，違者將處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

台南市政府環境保護局也將加強中秋連假施放爆竹煙火熱區，包括黃金海岸、觀夕平台、林默娘公園及四草大橋周邊，晚間10時至隔天上午7時禁止施放爆竹煙火，違者可處3000元至3萬元罰鍰。

國慶 台南 連假

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