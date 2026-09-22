離開嘉義到外地發展 這群舞者相約「回嘉跳舞」

曾在嘉義一起跳舞的夥伴，因求學、工作或人生規畫各自前往不同城市，如今再度相約「回嘉跳舞」。嘉義在地街舞團隊FLAG復雷閣動態藝術工作室10月3日將在嘉義市中正公園舉辦年度成果展，不只找回昔日舞者，也集結兒童、成人到樂齡族同台，讓不同世代用街舞重新聚在一起。

復雷閣成立5年，長期在嘉義推廣街舞文化，舉辦街舞賽事及工作坊。今年年度成果展取名「Back to Flag」，沒有單純把焦點放在一整年的學習成果，而是以「回到初心」為概念，希望找回曾經在嘉義成長、後來因不同原因前往其他城市發展的舞者，回到熟悉的地方與昔日夥伴重聚。

另一項特色則是打破「街舞是年輕人活動」的既定印象。參與舞者橫跨兒童、青年、成人及樂齡族，不同年齡、不同舞風將在同一個舞台交流，也呈現學員從練習到登台的成長過程。

復雷閣負責人黃品翰表示，街舞不只是動作與技巧，也包含人與人之間的交流、團結與分享。舞者在團隊合作及練習過程建立信任與連結，登上舞台則是建立自信、展現自己的機會，希望街舞能成為陪伴學員成長的重要媒介。

活動也串聯嘉義在地店家、特色品牌及嘉義市街頭文化發展協會，希望觀眾除了看表演，也能接觸在地商圈及青年發展的新興文化。「Back to Flag年度成果展」10月3日晚間6時在嘉義市中正公園登場。