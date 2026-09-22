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封閉修復逾2年 嘉市蘭潭後山步道砸2218萬元重迎遊客

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
蘭潭後山步道景觀橋梁採不落墩設計，並搭配植生護坡及岩釘工法，降低河道阻塞及邊坡災害風險。圖／嘉義市政府提供
蘭潭後山步道景觀橋梁採不落墩設計，並搭配植生護坡及岩釘工法，降低河道阻塞及邊坡災害風險。圖／嘉義市政府提供

嘉義市蘭潭後山步道2024年遭凱米颱風及豪雨重創，邊坡沖刷、棧橋受損，封閉修復至今已完成，近期將重新開放。市府投入2218萬元修復步道、橋梁及邊坡，施工期間又遇丹娜絲颱風及連續豪雨，市長黃敏惠日前率隊視察，確認工程品質及通行安全。

市府表示，蘭潭後山步道因凱米颱風造成邊坡嚴重沖刷、棧橋受損及部分基礎流失，考量遊客安全封閉修復。由於山區地形崎嶇，大型機具不易進場，部分工程須以人工及繩索吊掛施工，加上施工期間再遇颱風及豪雨，增加工程難度。

黃敏惠說，這次工程不只是恢復步道功能，也將防災、生態及環境韌性納入設計。修復的景觀橋梁採不落墩設計，減少阻礙河道及災害風險；大面積崩落山壁則以植生護坡搭配岩釘固定，希望兼顧邊坡穩定與植被復育。

觀光新聞處長鄭雅文表示，景觀橋面板及欄杆改採塑木材質，提高耐候性及使用安全，受颱風影響滑落的邊壁以岩釘固定，另就地取材設置具透水性的土石籠，穩定邊坡並降低水土流失，整體工程經費2218萬元。

黃敏惠表示，蘭潭整體發展仍須整合環境、遊憩動線及周邊資源，市府過去與嘉義大學合作提出「林梢夕照、月影潭心」計畫，希望改善水庫高差造成的動線阻隔、停車不足等問題；相關計畫雖未獲中央足夠支持，市府仍將逐步改善蘭潭遊憩環境。

市府表示，今年初好漢坡步道已完成改善，近年也在蘭潭周邊導入AI人形辨識系統強化水域安全，並更新3隻大白熊裝置。後山步道重新開放後，將與既有步道及景觀設施串聯，持續改善蘭潭整體遊憩品質。

市長黃敏惠率市府團隊視察蘭潭後山步道景觀橋完工情形，確認工程品質及通行安全。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠率市府團隊視察蘭潭後山步道景觀橋完工情形，確認工程品質及通行安全。圖／嘉義市政府提供

市長黃敏惠視察蘭潭後山步道修復工程，了解山區施工及大型機具進場情形。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠視察蘭潭後山步道修復工程，了解山區施工及大型機具進場情形。圖／嘉義市政府提供

好漢坡步道完成修繕，市府改善動線及防滑設施，提升步道通行安全。圖／嘉義市政府提供
好漢坡步道完成修繕，市府改善動線及防滑設施，提升步道通行安全。圖／嘉義市政府提供

蘭潭後山步道歷經颱風重創後完成修復，景觀橋及邊坡工程已大致完成，近期將重新開放。圖／嘉義市政府提供
蘭潭後山步道歷經颱風重創後完成修復，景觀橋及邊坡工程已大致完成，近期將重新開放。圖／嘉義市政府提供

蘭潭 修復 遊客

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