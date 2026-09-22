菱角殼變生物炭！地方創生如何走得久？「官田烏金」從廢棄物再利用找到收入模式

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

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台南官田是台灣重要的菱角產地，市占率約七至八成。根據循環台灣基金會的資料，官田生產的菱角經加工後，每年約在當地留下500公噸菱角殼。這些菱角殼不易分解且易積水，過去常造成環境與焚化廠負擔。不過，在地方團隊「官田烏金」投入後，將廢棄菱角殼轉化為生物炭，再延伸至材料應用、產品開發與地方就業，讓原本令人頭痛的農業剩餘物重新產生價值。

從網路討論也能看出，菱角殼議題已延伸出不同討論面向。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一年（2025/9/18～2026/9/17）與「菱角殼」相關的討論，熱門關鍵字可見「菱殼炭、官田、除臭、廢棄、循環、永續、再生、在地」等字詞，顯示網友討論已從菱角殼的廢棄與處理問題，延伸至菱殼炭的應用、循環再利用，以及官田在地發展與永續議題。

這些討論也反映出，菱角殼再利用不只是處理農業剩餘物的環境議題，當材料進一步進入產品開發與地方產業，也開始與居民參與、就業及市場需求產生連結。不過，對地方創生團隊而言，將地方資源轉化為產品只是第一步；如何建立穩定的收入來源、找到合適的合作對象，讓團隊在計畫結束後仍能持續運作，才是更長期的課題。

台灣地方創生基金會近期邀請來自台北、台中、雲林及屏東等地的社區團隊拜訪官田烏金團隊，透過實地見學，觀察地方行動如何進一步建立收入來源與營運模式，也把焦點放在地方創生如何逐步形成可持續的運作機制。

基金會董事長陳美伶指出，社區一家計畫已邁入第22年，累計資助超過3,000個計畫，但台灣仍然存在偏鄉問題。基金會董事、同時擔任社區一家評審的盧思岳也分享，不少人投入社區營造時，往往是兼著做，一旦計畫結束或人力疲乏，就可能暫停。因此，地方行動除了需要資源支持，也必須逐步思考如何建立能夠自行運轉的模式。

地方創生如何走得久？收入來源成持續營運關鍵

「未來如果沒有計畫，要用什麼商業模式去支撐？」

這是官田烏金主理人李政憲在發展地方事業時，曾經拋出的問題。

過去，團隊曾透過勞動部「多元就業開發方案」，將菱角殼處理流程導入在地工作，讓居民參與回收、加工及包裝。但計畫資源有其期限，若地方工作長期高度依賴補助，計畫結束後，原有的工作與人力也可能受到影響。

因此，李政憲認為，地方創生不一定要發展成龐大產業，更重要的是能否建立實際的收入來源，讓參與其中的人獲得合理回報，團隊才有條件持續運作。過去十年間，他也持續在循環經濟、社區參與與產品開發之間摸索，逐步尋找地方資源轉化為經濟價值的可能性。

廢棄菱角殼變生物炭 環境問題也能轉成地方機會

信義企業集團提供

信義企業集團提供

官田烏金團隊的發展，正是從當地大量產生的菱角殼開始。

菱角殼經過碳化技術處理後，可轉化為生物炭，進一步應用於吸附除臭、土壤改良及生活產品；碳化過程產生的熱能也被回收利用，並在場域中用於烹調在地料理。

這套做法也串起居民參與。合作社邀請在地長者與居民投入菱角殼回收及前端處理，在創造工作與收入機會的同時，也讓原本需要處理的農業剩餘物，成為居民可以參與的地方工作。

換句話說，菱角殼在這套模式中不只是「被處理掉的廢棄物」，而是成為串聯環境、居民與產業的地方資源。從回收到加工，再到材料應用與產品開發，也逐步形成不同角色參與的價值鏈。

合作社、企業各自分工 地方團隊不必什麼都自己做

不過，將廢棄物轉化為材料或產品後，下一個問題仍是「誰來做、怎麼賣，以及如何持續運作」。

目前整體運作主要由「官田烏金社區合作社」與「那顆炭國際有限公司」分工。合作社負責串聯居民與在地工作，企業則投入材料研發、品牌經營與市場開發，形成彼此互補的運作模式。

在產品開發上，團隊將重心放在生物炭材料，再與具有製造或通路能力的企業合作延伸應用；目前已與合作夥伴共同開發貓砂、機能紡織品等產品，部分成品也帶回官田場域販售。透過這樣的合作方式，團隊不必包辦從材料、生產到銷售的所有環節，而是依照各自專長分工。

對地方團隊而言，這也提供另一種思考方向：地方創生未必需要由單一團隊完成所有事情，而是先釐清自身擅長的環節，再尋找能互補的合作夥伴。當居民、合作社、企業與市場各自找到位置，地方資源才更有機會形成可以持續運作的產業鏈。

「官田烏金」一路累積的經驗，也逐漸形成一套從地方問題出發，串聯社區參與、材料再利用與企業合作的運作方式。菱角殼變成生物炭只是其中一環，更重要的是，原本需要被處理的農業剩餘物，如何透過不同角色的分工，重新進入生產與消費鏈。

這次見學除了分享菱角殼再利用的經驗，也讓不同社區重新思考自身累積的地方資源與行動：除了爭取計畫與補助之外，還能透過哪些分工與合作，建立收入來源，讓地方行動在計畫結束後仍有繼續走下去的條件。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年9月18日至2026年9月17日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『菱角殼』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註)作為本分析依據。

*註 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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