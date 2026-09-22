斥資2600萬 台南300年五妃廟開工整修

台南市國定古蹟五妃廟上次大規模修建距今已約卅年，長期風雨、地震與颱風侵蝕，部分建築構件有劣化及損傷情形，市府斥資約二六四二萬多元推動修復工程，全面改善廟的結構和周遭環境，昨辦開工儀式，預計二○二八年十月修繕完工。

「盼一次處理長期累積的問題」，南市文化局指出，此次工程經費由文化部補助百分之六十五、市府負擔卅五，修復範圍包括五妃廟古蹟本體，也涵蓋旁側義靈君祠、墓塚及園區環境，並將同步進行圍牆修繕、排水系統改善及再利用服務設施建置。

文化局表示，五妃廟創建在一六八三年，是明鄭末期寧靖王朱術桂五名姬妾袁氏、王氏及媵妾秀姑、梅姐與荷姐殉節合葬之處，見證明鄭末期歷史，更承載台南數百年的信仰與生活記憶；近年曾因漏水及災害進行局部搶修，但古蹟本體、屋脊及牆面仍陸續出現裂縫、滲水等情形。

此外，墓塚地坪也產生裂縫，部分彩繪漆作更是嚴重脫落，文化局文資處二○二二年起啟動損壞調查及修復規畫，並以「國定古蹟五妃廟修復工程」向文化部爭取補助經費，全面改善五妃廟結構及環境安全，避免古蹟持續受到氣候及水患影響。

副市長葉澤山表示，台南被稱為文化古都，城市中至今仍保存許多與歷史共同走過數百年的文化資產，五妃廟正是其中極具代表性的一處，園區綠意盎然，也是市民休憩及遊覽的重要場所，相信工程完成後能讓民眾能更完整認識這處已有三百多年歷史的文化場域。