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台日城市交流累積互信 亞運選手中繼站順利運作

中央社／ 台南21日電

2026愛知名古屋亞運登場，台日合作在名古屋市御園小學校打造專屬台灣選手中繼站，居間協調的台南市台日文化友好交流基金會表示，這是雙方10多年交流累積互信成果。

台南市台日文化友好交流基金會董事長李退之今天告訴中央社記者，運動部一向有在國際大型運動會為選手設置中繼站慣例，除提供維持練習場所，也能用來進行簡易運動傷害醫療、供餐等用途，但這次亞運會需要使用的場地，到了去年春天時還無法敲定，因基金會與日方有長期交流基礎，便居間協調尋找適當場地。

李退之表示，經過約1年多來努力，成功協助國家向名古屋市政府租用閒置的原小學校園，讓選手有舒適、完善備戰環境，以名古屋市御園小學校打造的中繼站交通方便，場地也很好，日本公共財產租給台灣官方使用，名古屋市政府承受很大壓力。

他說，在亞運會正式登場前，發生中繼站掛著的「國家運動訓練中心」布條，「國家」字樣疑似遭塗鴨事件，還好後來仍順利開始運作，也很感謝當地日台親善聯盟議員及官方相關單位幫忙，這也是10多年來雙方交流累積互信成果。

台南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧表示，經過1年多來無數次溝通、奔走、跨國協調，為國家成功租用名古屋市御園小學校，打造成專屬台灣選手的亞運中繼站，盼能提供選手最強後勤支援，提供專業補給與休息環境，全力衝刺金牌，也希望大家一起為台灣選手加油。

亞運 台日 選手

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