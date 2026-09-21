嘉移人文化季登場 台越歌舞與家鄉美食共度中秋

「2026嘉移人文化季：台越中秋文化交流」昨天在嘉義縣登場，邀請越南知名藝人與新住民藝術團隊演出，並結合越南童玩體驗及新住民美食，讓民眾、移民及移工認識彼此的文化。

越在嘉文化棧今天發布新聞稿，活動由越在嘉文化棧策劃、嘉義縣表演藝術中心與長庚科技大學社會責任實踐計畫「多元新視界，攜手嘉移人」團隊共同主辦。

越在嘉文化棧棧長阮金紅表示，中秋節是台越都有重要節慶，具有闔家團圓意義，在越南還有兒童節意涵，當天都會有家長帶著孩子提燈遊玩。期待每年透過這樣的節慶文化交流，讓跨文化背景的民眾在嘉義相遇，也讓來自異鄉打拚的新住民、移工重溫熟悉生活記憶。

越在嘉文化棧說明，愛嘉新住民舞蹈團、蒲公英舞劇團及新二代青春音樂團隊，透過舞蹈與音樂展現新住民及新二代的創作活力，呈現多元的藝術風貌。

越在嘉文化棧表示，活動晚會更由來自越南的西貢新時代樂透秀知名藝人帶來歡樂的賓果遊戲，還有知名變裝藝人勁歌熱舞，炒熱現場氣氛，同時邀請孩童上台同樂。

另外，現場文化體驗活動，包括越南庶民遊戲竹竿舞、魚蝦蟹童玩，安排越南文化講師教學星星燈籠DIY，讓民眾實際感受越南中秋節慶文化的趣味。美食市集則集結來自印尼、越南及中國大陸的移民攤商，帶來各具特色家鄉料理與傳統糕點，拉近彼此距離。