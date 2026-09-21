黃偉哲化身「恐龍騎士」險摔畫面瘋傳 網友全看傻眼、經發局回應了

台南市長黃偉哲近期出席「2026商圈樂活購」時，因應活動單位之邀，跨坐騎上恐龍裝扮人偶，成為「恐龍騎士」，孰料，黃偉哲一度因重心不穩差點跌得四腳朝天，也引發大批網友議論，直呼「完全看不懂為何要騎上恐龍」、「好心疼工讀生」、「怎麼會有人想到這樣的橋段」。

對此，經發局說明，市長黃偉哲當天受邀配合現場展演，「恐龍騎士」畫面曝光後也引發熱議，針對外界關心展演安全及人員辛勞，現場為專業展演人員操作恐龍裝置，內有散熱通風設備，全程也有工作人員協助。

經發局表示，該活動由全國商圈總會集結全台超過85家特色店家，結合親子體驗、藝文展演及商圈行銷，透過恐龍主題趣味互動，讓親子同樂，也讓各地特色商圈被更多人看見。

主辦單位則說，感謝市長黃偉哲配合積極行銷台南及特色商圈，「大家的關心收到了！」活動將兼顧展演人員安全、工作環境及參與者體驗」，未來也希望民眾持續支持特色商圈，以實際消費支持在地店家，促進商圈永續發展。