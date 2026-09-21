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台南鍘美藝術節辦桌水果遭指臭酸 衛生局查核

中央社／ 台南21日電

18日起登場「台南負心運動之鍘美藝術節」，昨天開始一連舉辦3天「辦桌日」活動，但昨晚有民眾反映水果疑似臭酸腐壞，主辦單位已送驗釐清原因，市府衛生局也展開查核。

由網友號召發起的鍘美藝術節18日起在台南市安平區安億停車場舉辦5天，每天晚間安排布袋戲、歌仔戲等傳統劇團演出，活動前兩天為「野餐日」，開放民眾在戲台前觀賞演出，昨天起一連3天為「辦桌日」，安排外燴團隊現場出餐，讓民眾邊吃邊看戲，3場次都在開賣不久就被預訂一空。

但昨晚首場辦桌日結束後，陸續有參加民眾在社群網站發文反映最後的水果禮盒疑似臭酸腐敗，甚至有人因不舒服就醫。

鍘美藝術節主辦人蔡依珊今天回覆媒體詢問表示，昨晚陸續收到部分民眾反映後，已第一時間找負責供餐的外燴廠商了解狀況，並針對相關食品進行確認，已自主送驗龍蝦三明治、豬肋排及水果禮盒，待檢驗報告出爐後會再公開說明。

蔡依珊表示，部分民眾反映身體不適，希望能備妥醫療收據並與主辦單位聯繫，主辦單位將負起相關責任。

台南市衛生局表示，今天已派員前往相關外燴業者工廠進行稽查，由於今天及明天仍各有一場餐會活動，將規劃派員到場查核作業環境及食材保存情形。

衛生局 辦桌 水果

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