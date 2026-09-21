用路人注意 臺南火車站站前9/21起施作封閉

照片取自臺南市政府

臺南市政府交通局辦理「臺南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程」，預計自9月21日起分階段進場施作廣場及人行道工程，施工範圍包含國定古蹟臺南火車站入口以北廣場、北門派出所前人行道、國賓大樓前人行道，以及台南大飯店東側人行道等區域，屆時部分人行空間將配合施工需要封閉，請行人依現場交通引導設施改道通行。

交通局長王銘德表示，本階段工程將依施工條件及現場交通狀況採分區方式辦理，並留設臨時行人通道，確保施工期間行人通行安全，施工範圍內人行道部分封閉，將引導行人利用騎樓空間或臨時通道通行，並於現場設置明確之交通引導及行人導引標誌，請行人依指示通行；施工單位亦將妥善設置必要之安全防護及引導設施，降低施工對民眾通行造成的影響。

此外，配合中山路中央分隔島調整，中山路路口將有局部工程，施工期間部分時段將可能臨時調撥車道。交通局提醒駕駛人行經火車站前施工區域時，應依現場交通號誌、標線及引導人員指示行駛，並提前減速慢行，留意車道動線變化。

交通局指出，本工程將大幅改善火車站站前轉乘環境、提升行人通行安全及優化公共運輸服務，施工期間感謝市民諒解及配合，市府將督促施工單位做好交通維持及施工安全措施，並依工程進度滾動檢討交通引導配置，盡量降低施工對周邊交通及民眾通行之影響。

部分廣場及人行道工程預計自9月21日起陸續施工，本階段預計施工至明年3月，後續階段調整施工範圍將另行發布訊息。交通局也呼籲市民朋友及往來火車站周邊的行人、駕駛人，施工期間多加留意現場交通資訊，提前規劃行程並依指示通行，共同維護施工區域交通安全。

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