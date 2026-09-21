國定古蹟五妃廟30年未修現裂縫、滲水 南市府斥資逾2600萬修復今動工

台南市國定古蹟五妃廟上次大規模修建距今已約30年，經歷風雨、地震與颱風侵蝕後，部分建築構件已有劣化及損傷情形，為維護古蹟建築安全，文化局斥資經費約2642.8萬元，推動「國定古蹟五妃廟修復工程」，今下午舉辦開工儀式，預計2028年10月可修繕完工。

台南市副市長葉澤山表示，台南被稱為文化古都，城市中至今仍保存許多與歷史共同走過數百年的文化資產，五妃廟正是其中極具代表性的一處，園區綠意盎然，也是市民休憩及遊覽的重要場所，相信工程完成後，能讓民眾能更完整認識這處已有300多年歷史的文化場域。

文化局表示，五妃廟創建在1683年，是明鄭末期寧靖王朱術桂5位姬妾袁氏、王氏及媵妾秀姑、梅姐與荷姐殉節合葬之處，見證明鄭末期歷史，更承載台南數百年的信仰與生活記憶；近年雖曾因漏水及災害進行局部搶修，但古蹟本體、屋脊及牆面仍陸續出現裂縫、滲水等情形。

此外，墓塚地坪也產生裂縫，部分彩繪漆作更是嚴重脫落，為確保古蹟保存安全，並且延續其歷史風貌，文化局文資處在2022年起啟動損壞調查及修復規畫，並以「國定古蹟五妃廟修復工程」向文化部爭取補助經費，全面改善五妃廟結構及環境安全，避免古蹟持續受到氣候及水患影響。

文資處指出，此次工程經費由文化部補助65%、市府負擔35%，修復範圍不僅包括五妃廟古蹟本體，也涵蓋旁側義靈君祠、墓塚及園區環境，並將同步進行圍牆修繕、排水系統改善及再利用服務設施建置，盼一次處理長期累積的問題。