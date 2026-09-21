嘉市北香湖光影展將登場 寵物公園一度摸黑 市府完成修復

嘉義市北香湖公園25日將迎來光影展點燈，園區內今年1月啟用的西區寵物公園近日卻被反映夜間照明故障，一度全區摸黑。小民參政歐巴桑聯盟嘉義市西區市議員參選人林詩涵接獲民眾反映後前往查看並通報市府；市府今天回應，經檢修確認地下輸電線路突發性受損，目前路燈已全數修復並恢復照明。

林詩涵表示，團隊15日晚間接獲市民反映，前往西區寵物公園查看，發現園內燈具完全沒有亮起，當晚即透過市府線上即時服務系統反映，20日晚間再次查看時仍未恢復照明。

她說，北香湖公園近期正準備光影展，寵物公園則是飼主日常帶毛孩活動的空間，夜間沒有照明，除使用不便，也可能增加安全風險，希望市府儘速處理並建立巡檢機制。

另有使用者反映，園內部分區域有雜草較高、雨後積水及坑洞泥濘等情形。林詩涵希望市府一併現勘了解，改善寵物公園使用環境。

嘉義市政府建設處表示，接獲西區寵物公園夜間路燈故障反映後進行檢修，目前園區路燈已全數修復完工並恢復照明。經查故障主因為地下輸電線路突發性受損，造成斷路器跳脫。

建設處表示，已針對園區所有照明線路及開關箱全面檢查，未來也將提高保固期間巡查密度，確保電力供應穩定；民眾若發現公園公共設施設備異常，也可透過1999便民服務熱線通報。