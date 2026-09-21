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台南安南區爆炸案受災戶求償難…議員緊追二備金救援 黃偉哲：無法源

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市議員黃麗招（右）今質詢時，再度詢問市府是否可動用二備金協助安南空地廢棄物爆炸案受災戶，協助重建家園。對此，市長黃偉哲（左）坦言，沒有合法性空間可遵循。圖／取自南市議會直播
台南市議員黃麗招（右）今質詢時，再度詢問市府是否可動用二備金協助安南空地廢棄物爆炸案受災戶，協助重建家園。對此，市長黃偉哲（左）坦言，沒有合法性空間可遵循。圖／取自南市議會直播

安南區海佃路二段上月發生住宅停車場空地廢棄物起火引發大爆炸，目前受災戶仍在復原階段中。市議員黃麗招今質詢時，再度詢問市府動用二備金協助受災戶修復進度。對此，市長黃偉哲坦言，沒有合法性空間可遵循。

黃麗招表示，案發地周邊當地居民沒有違法，但受災戶卻在一夕之間失去安全的家，目前統計共有12棟受損、15個人受傷，110多戶住宅受暴波及，自己也多次走訪案發地關心災民，而市府給予受損嚴重的房屋，每戶補助12萬元，其他的則是每戶2萬。

她認為，南市府不能每發生一次重大事故，才重新建立一次救濟方式，若肇事者無力賠償或脫產，加上訴訟案時間長久，市府該如何協助？要求市府應從個案救助走向制度保障，建立重大居住公共安全事故應變暨損害協助機制，不只是災後慰問，而是一套真正「接得住受災戶」的制度。

近期，不少議員也要求市府研議動用第二預備金代位求償協助受災戶，對此，黃偉哲強調，目前尚無可據以啟動「代位求償」模式法源，且該土地為民間所有，作為停車場所用，由里辦公室認養，有人違法放置危險物品，里長並未反對，已違反契約約定，相關行為涉及刑事責任。

黃偉哲表示，爆炸事故造成民眾住家受損，市府理解受災戶面對家園受創及後續求償的辛苦，如今發生爆炸涉及刑責，若由市府代位求償，未來任何一場火災，所有受害者恐都能向市府要求賠償，因此在協助受災戶時，必須確認各項處理方式具有法源依據，才能推動後續求償。

南市府也說，後續將以現行法律制度下可行的方式，持續協助有意願的受災戶進行求償，目前已有50多戶受災戶簽署委託書，市府將持續協助辦理相關法律程序，陪伴受災戶面對後續求償事宜。

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