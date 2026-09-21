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七崁武術嘉年華9/26連3天登場 首辦國中小團體觀摩賽

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
2026西螺七崁武術嘉年華將於本月26日至28日在西螺「森活武樹園區」登場，今年以「武動西螺・鏡現七崁」為主題，結合科技、傳統武術、校園教育、路跑及地方文化。記者陳雅玲／攝影
2026西螺七崁武術嘉年華將於本月26日至28日在西螺「森活武樹園區」登場，今年以「武動西螺・鏡現七崁」為主題，結合科技、傳統武術、校園教育、路跑及地方文化。記者陳雅玲／攝影

2026西螺七崁武術嘉年華將於本月26日至28日在西螺「森活武樹園區」登場，今（21）日在縣議會舉行宣傳記者會。今年以「武動西螺・鏡現七崁」為主題，結合科技、傳統武術、校園教育、路跑及地方文化，並首度舉辦國中小武術團體觀摩賽，讓學生展現平日習武成果，感受七崁武術文化。

西螺七崁武術文教基金會董事長丁振源表示，今年活動三大亮點包括「科技與傳統對話」、師徒世代傳承，以及七崁武術園區開工。活動將由老師傅、少年師傅及年輕學徒共同展演，呈現七崁武術薪火相傳；開幕式也安排「武館拜祖師、敬師父」儀式，展現尊師重道的武德精神。

基金會榮譽董事長、縣議員李明哲表示，今年「七崁武術路跑－五崁・貂蟬照鏡」報名已額滿，有21公里半馬、9公里挑戰及3公里休閒組，並設計活動專屬龍珠，讓跑者透過路跑認識西螺地方文化。

雲林縣長張麗善表示，縣府持續在校園推動武術教育，讓學生透過習武培養紀律與武德，感謝西螺七崁武術文教基金會長期投入推廣，吸引民眾走進西螺，認識七崁武術的歷史與傳承。議長黃凱表示，七崁武術是雲林重要的在地文化資產，感謝武術界師傅及相關團體長期堅持，讓傳統技藝得以世代傳承。

教育處長邱孝文指出，雲林推動國中小武術教育至今已30年，目前在西螺、二崙、崙背及莿桐4鄉鎮推動綜合套路及七崁武術健康操。西螺七崁武術嘉年華結合運動部「地方特色全民運動」計畫，把傳統武術結合科技，變成人人都能參與的全民運動，也讓學生透過比賽及展演認識七崁武術，將武術教育與地方文化結合。

縣府興建的「西螺七崁武術園區」已動工，總經費4億9300萬元，未來將結合武術教學、展演、競技、文化保存及觀光等功能，作為七崁武術推廣與傳承基地。

2026西螺七崁武術嘉年華將於本月26日至28日在西螺「森活武樹園區」登場，今年以「武動西螺・鏡現七崁」為主題，結合科技、傳統武術、校園教育、路跑及地方文化，圖為數位體驗。記者陳雅玲／攝影
2026西螺七崁武術嘉年華將於本月26日至28日在西螺「森活武樹園區」登場，今年以「武動西螺・鏡現七崁」為主題，結合科技、傳統武術、校園教育、路跑及地方文化，圖為數位體驗。記者陳雅玲／攝影

2026西螺七崁武術嘉年華將於本月26日至28日在西螺「森活武樹園區」登場，今年以「武動西螺・鏡現七崁」為主題，結合科技、傳統武術、校園教育、路跑及地方文化，圖為周邊商品。記者陳雅玲／攝影
2026西螺七崁武術嘉年華將於本月26日至28日在西螺「森活武樹園區」登場，今年以「武動西螺・鏡現七崁」為主題，結合科技、傳統武術、校園教育、路跑及地方文化，圖為周邊商品。記者陳雅玲／攝影

2026西螺七崁武術嘉年華將於本月26日至28日在西螺「森活武樹園區」登場，今年以「武動西螺・鏡現七崁」為主題，結合科技、傳統武術、校園教育、路跑及地方文化。記者陳雅玲／攝影
2026西螺七崁武術嘉年華將於本月26日至28日在西螺「森活武樹園區」登場，今年以「武動西螺・鏡現七崁」為主題，結合科技、傳統武術、校園教育、路跑及地方文化。記者陳雅玲／攝影

2026西螺七崁武術嘉年華將於本月26日至28日在西螺「森活武樹園區」登場，今年以「武動西螺・鏡現七崁」為主題，結合科技、傳統武術、校園教育、路跑及地方文化，圖為數位體驗。記者陳雅玲／攝影
2026西螺七崁武術嘉年華將於本月26日至28日在西螺「森活武樹園區」登場，今年以「武動西螺・鏡現七崁」為主題，結合科技、傳統武術、校園教育、路跑及地方文化，圖為數位體驗。記者陳雅玲／攝影

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