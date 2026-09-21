享勵工業董事長林進旺連續18年捐贈月餅柚子 助弱勢家庭兒少過中秋節

享勵工業公司董事長林進旺今天再度各捐贈400盒中秋月餅和文旦禮盒，關懷北台南家扶中心弱勢家庭，他已持續18年未曾間斷，家長們都很感動。林進旺累計捐贈愛心月餅7270盒、柚子禮盒2770盒，平均每年近400戶家庭受惠。

林進旺土生土長於台南永康，回憶幼年出生貧困，家中沒田沒地，吃蕃薯籤困苦日子中長大，養成吃苦耐勞、勤儉努力的個性。他因體認到自己沒錢，只有靠雙手加倍努力才能出頭天，台南一中初中部畢業後，放棄升學開始擔任黑手水電工養家，半工半讀完成大學學歷。

林進旺從水電工幹起，再轉行五金零件產業，54年來憑藉勇往直前、不畏艱難的拚勁和信念，從小零件工廠發展到銷售國際的自行車零件公司。

家扶中心表示，即便近年遭逢疫情、通膨和關稅戰等因素公司營運受到影響，林進旺仍堅持每年讓弱勢家庭好好團圓過中秋，愛妻過世後成立林寶桂文教基金會，繼續聯名各捐贈400盒月餅和柚子禮盒，並選在中秋節前夕前來家扶表達關懷，林寶桂文教基金會執行長邱春美陪同給出席的新住民媽媽們祝福紅包，讓代表出席的新住民媽媽們都相當開心。

林進旺關心在場的新住民媽媽們生活狀況、要保重身體健康，勉勵不要因眼前暫時遭遇困境就感到絕望，並以自身奮鬥過程交流分享，要努力學習向前看。

北台南家扶中心扶助家庭約900戶、1500名兒少，逾六成五單親家庭，約一成隔代教養家庭，一成二是新住民家庭，約六成為低收及中低收家庭。

北台南家扶主任李桂平表示：這些弱勢家庭除受限學歷、技能不足外，更常因需照顧幼兒、患病家人或因自身病痛等因素而影響工作收入，在物價不斷飆漲下，頻增生活的無力感，更無心思過節，感謝林董事長不間斷的愛心捐贈，讓大永康區400戶家庭每戶均獲贈中秋月餅、文旦禮盒乙盒，這被關懷的溫暖，也是改變生活困境的動力。

他說，家扶十分感謝林董事長18年來不間斷的愛心堅持，也呼籲社會大眾能加入家扶的扶幼行列，一起接住這些孩子，讓弱勢兒少與家庭有改變的契機，幫助他們逆轉人生，勇敢走向脫貧的目標。

享勵工業董事長林進旺連續18年捐贈月餅、柚子幫助弱勢家庭兒少過中秋節。記者周宗禎／攝影

享勵工業董事長林進旺連續18年捐贈月餅、柚子幫助弱勢家庭兒少過中秋節。記者周宗禎／攝影