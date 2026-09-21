糖鐵南北線 曾行駛反共抗俄列車

台南糖鐵五分車現存新營糖廠的中興站往返火燒店站，屬觀光性質非固定營運，曾存在國防用途；一九五○年兩岸情勢緊張，國防軍事需要而將各糖廠鐵道串聯做「南北平行預備線」，更行駛「反共抗俄宣傳列車」，近年台糖與學界合辦歷史影像展及體驗，還原歷史。

台灣糖鐵軌道於日治時期時大規模建置，一九五二年達逾三二四四公里最高峰。

其中，簡稱南北線的「南北平行預備線」，北起鄰近台中烏日糖廠，南至高雄小港糖廠附近，全長超過二六○公里，均為七六二毫米軌距鐵道網，原未全相連，經一九五○年起施工銜接各糖廠鐵路，也將西部各糖廠連結起來。

一九五五年台海危機發生，政府善用南北線深入鄉間特性，以台糖五分車從台中出發，一路行駛到屏東東港糖廠，展開長達卅二天的「反共抗俄」宣傳盛事，列車播放反共抗俄、光復大陸圖片、廣播與電影，同時向沿線農民宣導鼓勵栽種甘蔗政策，共展演六十七場電影及街頭劇，是史無前例大事。

南北線早已廢線，台糖公司兩年多前曾攜手台南藝術大學團隊，蒐集、彙整歷史文資素材，由南藝大音像紀錄研究所所長曾吉賢著述出版「一一九八點五公里記反共抗俄台糖鐵路宣傳列車軌跡」專書，上百張珍貴糖業歷史影像與當年反共抗俄列車首度曝光，近年來，雙方也曾在後壁烏樹林車站辦歷史影像展及體驗活動。

曾吉賢指出，一九五○年台糖經歷慘烈白色恐怖冤案「沈鎮南案」，時任台糖總經理沈鎮南遭誣陷為中共間諜並處決，台糖以反共抗俄列車高調配合政府反共抗俄活動，被視為一種在政治高壓下展現忠誠、求生的歷史印記。