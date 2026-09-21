補足路網 台南溪北 規畫糖鐵復駛

台南市政府力拚年底動工全市第一條捷運，然而現有捷運路網規畫幾無擴及溪北地區，多名議員爭取運用早年糖鐵路線串聯後壁、新營、鹽水等地，市府表示，已爭取中央補助辦理糖鐵五分車路廊復駛的先期規畫案；但有居民認為，部分糖鐵軌道不復存，難度相當高。

南市府目前規畫七條捷運優先路網，其中僅橘線的路線行經佳里、麻豆、善化「勉強跨越溪北」，其餘六條全在溪南，溪北鄉親哀怨不平，大新營地區居民更寄望能修復現有糖鐵路線強化當地大眾運輸，在地市議員們多次質詢疾呼。

市府指出，六月在行政院長卓榮泰視察新營糖廠時提出「台南市糖業鐵道（岸內─新營─後壁）五分車路廊復駛先期規畫」，以長度十五點七五公里的舊糖鐵路線為發展軸帶，預計將舊鐵道重新延伸串聯後壁（烏樹林糖廠）、新營（新營糖廠）與鹽水（岸內糖廠）的大新營三大核心糖業據點，整合沿線水圳綠帶、農村聚落與文化資源，創造慢遊路網。

據了解，該規畫總經費為一五○○萬元，預計可獲補助款一三五○萬元，以加速該路廊實質可行性盤點。

「最重要應該是定位問題」，議員王宣貿指出，可逐段爭取糖鐵復出，並結合觀光，例如先復駛從台鐵鹽水車站至岸內影視基地約一公里路段，相對阻力也較少。

退休多年的台糖新營鐵道文化園區前主任吳明城，以曾投入的八翁線觀光五分車經驗認為，復駛構想雖好，後續養護費用龐大，除非中央支持，地方政府恐無力負擔。

資深鐵道迷張先生提出相關瓶頸點，例如部分舊路廊被私人收購或轉為他用，成永久斷點，且既有軌道老舊、路線面臨平交道問題，都須全面檢修、重新盤點與協調；另名鐵道迷盧姓退休公務員說，資料顯示糖鐵速度慢，要考量作大眾運輸的搭乘意願。