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13組展演、23項體驗 台南運動嘉年華邀大小朋友動起來

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市今年度的運動嘉年華今在南區體育之心廣場登場，市長黃偉哲（中）也到場與民同樂，邀請市民從多元體驗中找到適合自己的運動。圖／南市府提供
台南市今年度的運動嘉年華今在南區體育之心廣場登場，市長黃偉哲（中）也到場與民同樂，邀請市民從多元體驗中找到適合自己的運動。圖／南市府提供

近期運動部推出「揮汗有禮」活動，吸引許多民眾開始養成運動，台南市今也舉辦「運動嘉年華」，安排13組運動展演、23項免費體驗，從射箭、保齡球、棒球、自由車到電競等，吸引大小朋友利用周末午後動起來，市長黃偉哲也盼透過多元活動，讓市民找到適合自己的運動。

黃偉哲表示，多元、容易參與的體育活動，可讓不同年齡的市民找到適合自己的運動，同時逐步培養規律運動習慣，打造台南兼具「健康與美食」城市的形象，且近年台南規律運動人口持續成長，顯示市民健康意識及運動風氣逐步提升。

他提到，市府也持續積極爭取大型運動賽事在台南，而台南選手在全國運動會、全民運動會及全中運等全國性賽事都屢創佳績，金牌及總獎牌數持續突破，成果有賴選手、教練及體育界長期努力與付出，未來也將推動體育場館及設施改善。

體育局則說，今年運動嘉年華活動安排太極拳、舞龍鼓術、獨輪車、體操、武術、運動舞蹈等展演，並設置23項運動體驗及闖關活動，民眾完成任務還可兌換紀念好禮，希望透過降低運動參與門檻，讓民眾從體驗中找到興趣，把運動融入日常生活。

台南市今年度運動嘉年華今熱鬧登場，現場集結13組運動展演及23項免費運動體驗，吸引大小朋友踴躍參與。圖／南市府提供
台南市今年度運動嘉年華今熱鬧登場，現場集結13組運動展演及23項免費運動體驗，吸引大小朋友踴躍參與。圖／南市府提供

台南市今年度運動嘉年華今熱鬧登場，現場集結13組運動展演及23項免費運動體驗，吸引大小朋友踴躍參與。圖／南市府提供
台南市今年度運動嘉年華今熱鬧登場，現場集結13組運動展演及23項免費運動體驗，吸引大小朋友踴躍參與。圖／南市府提供

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