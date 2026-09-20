台灣更生保護會南區各分會 集結24間輔導商家辦市集分享人生故事

台灣更生保護會南區各分會今天集結輔導的24間更生商家，在台南市安平區開台天后宮廟埕廣場舉辦市集，法務部長鄭銘謙到場參與；讓社會大眾看見更生人努力改變與成果，分享「曾經受助、如今回饋」的翻轉人生故事，展現公私協力攜手推動更生保護工作的具體成果。

台灣更生保護會台南、高雄、橋頭、屏東、台東、澎湖分會集結南區各分會輔導的24家更生商家，今天上午10時許聯合舉辦「福佑同行．人生回甘市集」，展售烘焙、小吃、皮雕、手作商品、農特產品及特色美食等多元商品，讓民眾看見更生商家重新站穩腳步的歷程。

其中更生人阿木為了讓父親留下熱炒店能夠重生，主動到台南分會參加中餐丙級證照班，考取中餐丙級、乙級證照後，開始經營辦桌外燴；阿木參加許多國內外餐飲比賽，2023年分別獲得桃園市國際青年創意美學競賽創意中式料理比賽銀牌、菲律賓世界名廚菁英賽中餐烹調特金獎。

阿木目前還就讀餐飲研究所，今天就在市集現場製作「打滷麵」 ，分享翻轉人生故事；台南分會指出，本次市集選在歷史悠久的天后宮舉辦，象徵著「眾神護佑、愛不孤單」 ，不僅代表更生朋友撕下標籤，更凝聚著更生保護工作多年的用心與堅持。

今天包括鄭銘謙、台南市長黃偉哲、台灣更生保護會董事長張斗輝、法務部保護司司長洪信旭、台南高分檢檢察長黃玉垣、高雄地檢署檢察長黃元冠、嘉義地檢署檢察長蔡宗熙、屏東地檢署檢察長林彥良、台東地檢署檢察長蕭方舟、台南地檢署檢察長鍾和憲、台南分會主任委員宋俊明、安平開台天后宮主任委員盧友禮等均出席參與，

鄭銘謙表示，透過更生商家與民眾的交流互動，可以讓更多民眾認識到更生商家的努力及更生保護工作的價值，深化彼此的理解與信任，民眾每一次停留跟購買，不只是支持一項商品，更是鼓勵一個努力翻轉人生的更生朋友，穩健邁向新的人生。

張斗輝指出，更生保護工作不只是協助更生人重新站穩腳步，也是犯罪預防的重要一環，透過穩定就業、創業支持及社會資源連結，協助更生人順利復歸社會、降低再犯風險；這種「你扶我一把，我回饋社會」的精神，正是更生保護最核心的價值。

台南分會說明，台灣更生保護會陪伴更生朋友從職業訓練、就業媒合、創業貸款到連結社會資源，再加上更生朋友的努力，才能成就現場每一個品牌的誕生；將持續秉持「以愛復歸、陪伴同行」的精神，結合司法機關、地方政府、企業及民間團體資源，深化各項復歸服務。

分會也呼籲社會大眾走入市集，用最實際的消費與鼓勵給予支持，讓更多走出低谷的更生朋友能在社會的溫暖擁抱下，開啟回甘的精采人生。

台灣更生保護會南區各分會今天集結輔導的24間更生商家，在台南市安平區開台天后宮廟埕廣場舉辦市集，董事長張斗輝出席致詞。圖／台南分會提供