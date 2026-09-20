台南鐵路地下化新站履勘 交通部指25項改善後才能通車

台南鐵路地下化新站9月10日揭牌，新、舊車站將於10月18日正式通車，交通部這周末完成「台南市區鐵路地下化計畫」第一階段啟用履勘作業，分別針對土建、機電及營運三組進行履勘，最終履勘小組提出25項須改善事項，台鐵完成改善病報部核准後，才能通車營運。

本次履勘範圍北起台南市大橋車站南端（K355+300），南至大林路平交道以南約0.6公里（K363+530），全長8.23公里。且經鐵道局及台鐵公司完成自主檢查、聯合檢查及履勘前缺失改善，依「鐵路運輸系統履勘作業要點」第3點規定，確認已達營運要件，爰於8月14日報請交通部派員履勘。

交通部履勘小組由路政及道安司吳司長東凌擔任召集人，分成土建、機電及營運等三組，每組各邀請3位專家學者組成，經交通部8月24日完成履勘形式審查，經8月28日召開履勘前置會議，鐵道局及台鐵公司於會中表示業已完成履勘前應改善事項，因此，經履勘委員討論後於9月19日至20日辦理本案履勘作業，並提出須改善事項計有25項。

履勘小組共提出須改善事項計有25項，其中7項為「營運前須改善事項」、9項為「一般注意改善事項」及9項為「後續建議改善事項」。

交通部表示，有關「營運前須改善事項」部分，將函請鐵道局及台鐵公司確認辦理完成改善，改善情形報部核准後，才能通車營運；「一般注意改善事項」則請鐵道局及台鐵公司持續辦理改善並自行列管；至於「後續建議改善事項」則請鐵道局及台鐵公司辦理後續工程或改善設施時參考辦理。

交通部指出，本次履勘作業包含分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議。履勘模擬演練情境為「一、南部地區發生豪雨，台南車站周邊積水情形持續加劇，雨水灌入隧道，水位逐步上升並觸發水位計告警。

有列車接近該區域，且南引道口防洪閘門關閉作動異常，無法正常閉合，相關緊急應變措施」；以及「二、當列車剛駛離台南車站月台，列車仍在隧道段，此時發生火災並失去動力，產生大量煙霧，且近端排煙設備因火災高溫無法啟動，並有20幾名旅客發生嗆傷，相關緊急應變措施」，今日模擬演練順利完成。

交通部表示，台南地下化新站通車後，將全面消除全線共23處橫交設施，包含9處平交道、8處地下道、4處陸橋及2處鐵路橋涵，未來將可大幅降低車流延滯、提升道路通行效率，消除平交道事故風險，有效提升市民道路交通安全。

旅客疏散模擬演練。圖／交通部提供

消防人員模擬演練。圖／交通部提供