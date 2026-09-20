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「人家30多年前就有」翁章梁感嘆嘉義缺館舍 首座兒少家庭福利館開幕
嘉義縣首座「兒童及青少年家庭福利館」今天正式開幕，斥資1億4942萬元打造0至18歲兒少及家庭活動空間。縣長翁章梁直言，嘉義縣過去基礎設施嚴重不足，現在發展後才發現「缺得真多」，公共設施更攸關人口南漂意願，「小孩子沒有地方跑，人家會評估的」。
翁章梁說，嘉義縣過去缺乏許多公共設施，地方要興建設施，往往得向中央爭取經費，「如果爭取不到錢，那就不要做了」，並非公務員不認真，而是真的沒有經費。隨著嘉義近年發展，公共設施需求更加明顯，縣府還有許多欠缺的設施必須陸續完成。
他以過去參訪高雄縣婦幼館為例表示，1988年前高雄縣長余陳月瑛任內就已有婦幼館，自己後來到嘉義縣，才發現嘉義竟沒有類似設施，「人家30多年前就有婦幼館」，反映嘉義縣公共設施長期不足，包括身心障礙者所需館舍也還欠缺，有些服務只能租用空間，未來仍要努力補足。
翁章梁認為，公共設施不只是福利問題，也牽動嘉義未來發展。民眾決定是否到嘉義工作、生活，不只考慮工作機會，也會衡量運動、游泳、育兒等生活機能，「有更多的公共設施，南漂到嘉義的機率就會更大」。
兒少家庭福利館獲衛生福利部補助8250萬元，縣府編列配合款6692萬元，總經費1億4942萬元，2023年7月動土、2025年11月竣工，今年7月14日試營運以來，已有1萬4755人次使用。
館舍2樓以0至6歲幼兒及親子為主，設有共讀室、親子遊戲室、球池、定點臨托等空間；1、3樓提供7至18歲兒少使用，設置練舞室、練團室、桌球室及多功能教室等。
翁章梁表示，館舍從採光、建築到周邊景觀均經設計及景觀審議，希望不只是蓋一棟建築，而是與周邊運動公園串聯，更希望兒少能「把這個地方當作家」，父母忙碌時，孩子也有安全活動及交流的地方。
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