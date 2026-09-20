「人家30多年前就有」翁章梁感嘆嘉義缺館舍 首座兒少家庭福利館開幕

嘉義縣首座「兒童及青少年家庭福利館」今天正式開幕，斥資1億4942萬元打造0至18歲兒少及家庭活動空間。縣長翁章梁直言，嘉義縣過去基礎設施嚴重不足，現在發展後才發現「缺得真多」，公共設施更攸關人口南漂意願，「小孩子沒有地方跑，人家會評估的」。

翁章梁說，嘉義縣過去缺乏許多公共設施，地方要興建設施，往往得向中央爭取經費，「如果爭取不到錢，那就不要做了」，並非公務員不認真，而是真的沒有經費。隨著嘉義近年發展，公共設施需求更加明顯，縣府還有許多欠缺的設施必須陸續完成。

他以過去參訪高雄縣婦幼館為例表示，1988年前高雄縣長余陳月瑛任內就已有婦幼館，自己後來到嘉義縣，才發現嘉義竟沒有類似設施，「人家30多年前就有婦幼館」，反映嘉義縣公共設施長期不足，包括身心障礙者所需館舍也還欠缺，有些服務只能租用空間，未來仍要努力補足。

翁章梁認為，公共設施不只是福利問題，也牽動嘉義未來發展。民眾決定是否到嘉義工作、生活，不只考慮工作機會，也會衡量運動、游泳、育兒等生活機能，「有更多的公共設施，南漂到嘉義的機率就會更大」。

兒少家庭福利館獲衛生福利部補助8250萬元，縣府編列配合款6692萬元，總經費1億4942萬元，2023年7月動土、2025年11月竣工，今年7月14日試營運以來，已有1萬4755人次使用。

館舍2樓以0至6歲幼兒及親子為主，設有共讀室、親子遊戲室、球池、定點臨托等空間；1、3樓提供7至18歲兒少使用，設置練舞室、練團室、桌球室及多功能教室等。

翁章梁表示，館舍從採光、建築到周邊景觀均經設計及景觀審議，希望不只是蓋一棟建築，而是與周邊運動公園串聯，更希望兒少能「把這個地方當作家」，父母忙碌時，孩子也有安全活動及交流的地方。

嘉義縣兒童及青少年家庭福利館開幕，眾人施放彩色氣球，為嘉義縣首座兒少家庭福利館揭開序幕。記者李宗祐／攝影

縣長翁章梁（中）參觀嘉義縣兒童及青少年家庭福利館，觀看兒童操作無人機。記者李宗祐／攝影

嘉義縣首座兒童及青少年家庭福利館今天正式開幕，縣長翁章梁致詞表示，嘉義縣公共設施仍有許多缺口，未來將陸續補足。記者李宗祐／攝影

衛生福利部社會及家庭署署長周道君出席嘉義縣兒童及青少年家庭福利館開幕典禮致詞。記者李宗祐／攝影

嘉義縣兒童及青少年家庭福利館正式啟用，縣長翁章梁與來賓、親子手持氣球合影，象徵館舍開幕。記者李宗祐／攝影