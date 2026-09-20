快訊

不插電迪士尼提前熄燈！今日最後營業 業者無奈「收費沒遊客，免費就塞爆」

亞運棒球／潘文輝退出、郭定泓遞補 中華隊全員到齊明首戰南韓

2026兩岸關係大調查搶先看！5成2不滿賴政府兩岸表現 逾6成挺雙向交流

聽新聞
0:00 / 0:00

60年婚姻不簡單！嘉市67對金婚夫妻齊聚 29對牽手逾一甲子

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
結婚68年的江姓夫妻攜手參加嘉義市金婚禮讚活動，兩人相伴超過一甲子，成為會場焦點之一。記者李宗祐／攝影
結婚68年的江姓夫妻攜手參加嘉義市金婚禮讚活動，兩人相伴超過一甲子，成為會場焦點之一。記者李宗祐／攝影

嘉義市政府今天舉辦「琴瑟和鳴 鍾愛一生」金婚禮讚活動，共67對夫妻接受表揚，其中29對結婚超過60年。市長黃敏惠說，相知相惜60年不簡單，夫妻一路相伴至今，還能保持身心健康更是難得，祝福每對長輩幸福長久。

嘉義市政府上午在小原婚宴餐廳舉辦金婚禮讚，67對夫妻盛裝出席，其中婚齡50至59年有38對、超過60年有29對，攜手走過半世紀以上歲月，接受市府祝福。

黃敏惠表示，兩個獨立個體能成為最親密伴侶，攜手走過50年、60年並不容易，除了彼此相知相惜、包容扶持，能夠一起健康走到現在更難得。面對現代社會生活型態及家庭結構改變，長輩共同走過人生風雨，也是家庭教育很好的典範。

今年受表揚夫妻中，蕭丁成、蕭程碧結婚已69年，也是婚齡最長的一對。兩人1957年結婚，育有2男2女，如今已是曾祖父母。蕭丁成畢業於嘉義高工化工科，任職嘉義溶劑廠直到退休，他說，一生最欣慰的是找到好牽手；早年生活環境較為辛苦，妻子勤儉持家，讓他能安心工作，一路相互扶持至今。

另有一對結婚68年的江姓夫妻，談到相處之道，江先生幽默表示，「在家若講道理就輸了情，不可不慎！」認為婚姻沒有天生完全適合的兩個人，而是在長年生活中彼此遷就、互相靠近。

市府也表示，今年持續擴大高齡照顧措施，7月先辦理80歲以上長者健保費補助，10月1日起將擴大至65歲以上長者，每人每月最高補助826元，由市府主動介接資料審查資格，長者無須提出申請；敬老及愛心乘車卡也陸續增加運動中心及計程車折抵功能，希望從交通、運動到醫療，增加長者社會參與及生活便利性。

結婚69年的蕭丁成（左）、蕭程碧（中）夫妻參加金婚禮讚，市長黃敏惠（右）與兩人合影，見證相伴近70年的好感情。記者李宗祐／攝影
結婚69年的蕭丁成（左）、蕭程碧（中）夫妻參加金婚禮讚，市長黃敏惠（右）與兩人合影，見證相伴近70年的好感情。記者李宗祐／攝影

嘉義市金婚禮讚活動今天熱鬧登場，67對夫妻接受表揚，其中29對結婚已超過60年，親友也到場共同見證。記者李宗祐／攝影
嘉義市金婚禮讚活動今天熱鬧登場，67對夫妻接受表揚，其中29對結婚已超過60年，親友也到場共同見證。記者李宗祐／攝影

市議會議長陳姿妏出席嘉義市金婚禮讚活動，向攜手走過半世紀以上的夫妻獻上祝福。記者李宗祐／攝影
市議會議長陳姿妏出席嘉義市金婚禮讚活動，向攜手走過半世紀以上的夫妻獻上祝福。記者李宗祐／攝影

市長黃敏惠出席嘉義市金婚禮讚活動，與結縭多年的夫妻分享相處之道，談到相知相惜60年不容易，逗趣神情也讓現場笑聲不斷。記者李宗祐／攝影
市長黃敏惠出席嘉義市金婚禮讚活動，與結縭多年的夫妻分享相處之道，談到相知相惜60年不容易，逗趣神情也讓現場笑聲不斷。記者李宗祐／攝影

嘉義市「琴瑟和鳴 鍾愛一生」金婚禮讚今天登場，市議會議長陳姿妏（左二）、市長黃敏惠（右二）上台合唱「牽阮的手」，祝福金婚夫妻攜手相伴、百年好合。記者李宗祐／攝影
嘉義市「琴瑟和鳴 鍾愛一生」金婚禮讚今天登場，市議會議長陳姿妏（左二）、市長黃敏惠（右二）上台合唱「牽阮的手」，祝福金婚夫妻攜手相伴、百年好合。記者李宗祐／攝影

金婚 夫妻 婚姻

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

不冠夫姓更容易離婚？研究發現離婚率高50% 但原因恐沒那麼簡單

懷孕也堅持AA制！36歲人妻年收破百萬 生完見丈夫存款嘆：公平嗎？

結婚11年都不知…岳父葬禮突現近20名神秘賓客 女婿見白包金額驚呆

陸人妻出軌男主播狂打賞1800萬 變賣家產背巨債、發生關係後遭分手

相關新聞

台南校園監視設備「補洞」 市府盤點90處分階建置

台南永康區今年四月發生校園周邊隨機擄人未遂案，警方靠監視器迅速偵破，但議員指出，目前校園周邊監視系統不全，向教育部申請五千多萬元補助尚未定案，市府不能被動等待，應預擬補助落空或時程延宕備案。市府表示，已盤點九十處校園監視器需求及十處治安、交通要道優先辦理。

「人家30多年前就有」翁章梁感嘆嘉義缺館舍 首座兒少家庭福利館開幕

嘉義縣首座「兒童及青少年家庭福利館」今天正式開幕，斥資1億4942萬元打造0至18歲兒少及家庭活動空間。縣長翁章梁直言，嘉義縣過去基礎設施嚴重不足，現在發展後才發現「缺得真多」，公共設施更攸關人口南漂意願，「小孩子沒有地方跑，人家會評估的」。

學校周邊綠色行穿線 南市府拚全面設置

交通部近期推動綠底行穿線，民代認為綠底行穿線辨識效果明顯，汽機車駕駛行經學校附近看到綠底行穿線能提醒減速，保障學生及家長步行安全，要求學校周邊尚未設置綠底行穿線者，可考慮一次性統一發包，讓校園周邊有一致的安全標示，台南市政府允諾全面盤點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。