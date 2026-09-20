60年婚姻不簡單！嘉市67對金婚夫妻齊聚 29對牽手逾一甲子

嘉義市政府今天舉辦「琴瑟和鳴 鍾愛一生」金婚禮讚活動，共67對夫妻接受表揚，其中29對結婚超過60年。市長黃敏惠說，相知相惜60年不簡單，夫妻一路相伴至今，還能保持身心健康更是難得，祝福每對長輩幸福長久。

嘉義市政府上午在小原婚宴餐廳舉辦金婚禮讚，67對夫妻盛裝出席，其中婚齡50至59年有38對、超過60年有29對，攜手走過半世紀以上歲月，接受市府祝福。

黃敏惠表示，兩個獨立個體能成為最親密伴侶，攜手走過50年、60年並不容易，除了彼此相知相惜、包容扶持，能夠一起健康走到現在更難得。面對現代社會生活型態及家庭結構改變，長輩共同走過人生風雨，也是家庭教育很好的典範。

今年受表揚夫妻中，蕭丁成、蕭程碧結婚已69年，也是婚齡最長的一對。兩人1957年結婚，育有2男2女，如今已是曾祖父母。蕭丁成畢業於嘉義高工化工科，任職嘉義溶劑廠直到退休，他說，一生最欣慰的是找到好牽手；早年生活環境較為辛苦，妻子勤儉持家，讓他能安心工作，一路相互扶持至今。

另有一對結婚68年的江姓夫妻，談到相處之道，江先生幽默表示，「在家若講道理就輸了情，不可不慎！」認為婚姻沒有天生完全適合的兩個人，而是在長年生活中彼此遷就、互相靠近。

市府也表示，今年持續擴大高齡照顧措施，7月先辦理80歲以上長者健保費補助，10月1日起將擴大至65歲以上長者，每人每月最高補助826元，由市府主動介接資料審查資格，長者無須提出申請；敬老及愛心乘車卡也陸續增加運動中心及計程車折抵功能，希望從交通、運動到醫療，增加長者社會參與及生活便利性。

結婚69年的蕭丁成（左）、蕭程碧（中）夫妻參加金婚禮讚，市長黃敏惠（右）與兩人合影，見證相伴近70年的好感情。記者李宗祐／攝影

嘉義市金婚禮讚活動今天熱鬧登場，67對夫妻接受表揚，其中29對結婚已超過60年，親友也到場共同見證。記者李宗祐／攝影

市議會議長陳姿妏出席嘉義市金婚禮讚活動，向攜手走過半世紀以上的夫妻獻上祝福。記者李宗祐／攝影

市長黃敏惠出席嘉義市金婚禮讚活動，與結縭多年的夫妻分享相處之道，談到相知相惜60年不容易，逗趣神情也讓現場笑聲不斷。記者李宗祐／攝影