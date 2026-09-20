聽新聞
0:00 / 0:00
60年婚姻不簡單！嘉市67對金婚夫妻齊聚 29對牽手逾一甲子
嘉義市政府今天舉辦「琴瑟和鳴 鍾愛一生」金婚禮讚活動，共67對夫妻接受表揚，其中29對結婚超過60年。市長黃敏惠說，相知相惜60年不簡單，夫妻一路相伴至今，還能保持身心健康更是難得，祝福每對長輩幸福長久。
嘉義市政府上午在小原婚宴餐廳舉辦金婚禮讚，67對夫妻盛裝出席，其中婚齡50至59年有38對、超過60年有29對，攜手走過半世紀以上歲月，接受市府祝福。
黃敏惠表示，兩個獨立個體能成為最親密伴侶，攜手走過50年、60年並不容易，除了彼此相知相惜、包容扶持，能夠一起健康走到現在更難得。面對現代社會生活型態及家庭結構改變，長輩共同走過人生風雨，也是家庭教育很好的典範。
今年受表揚夫妻中，蕭丁成、蕭程碧結婚已69年，也是婚齡最長的一對。兩人1957年結婚，育有2男2女，如今已是曾祖父母。蕭丁成畢業於嘉義高工化工科，任職嘉義溶劑廠直到退休，他說，一生最欣慰的是找到好牽手；早年生活環境較為辛苦，妻子勤儉持家，讓他能安心工作，一路相互扶持至今。
另有一對結婚68年的江姓夫妻，談到相處之道，江先生幽默表示，「在家若講道理就輸了情，不可不慎！」認為婚姻沒有天生完全適合的兩個人，而是在長年生活中彼此遷就、互相靠近。
市府也表示，今年持續擴大高齡照顧措施，7月先辦理80歲以上長者健保費補助，10月1日起將擴大至65歲以上長者，每人每月最高補助826元，由市府主動介接資料審查資格，長者無須提出申請；敬老及愛心乘車卡也陸續增加運動中心及計程車折抵功能，希望從交通、運動到醫療，增加長者社會參與及生活便利性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。