雲林千人手舉火把遊客庄 詔安客家「澹仔火」點亮崙背

2026雲林詔安客家文化節「澹仔火千人舉火把遊客庄」昨晚在崙背鄉盛大登場，縣長張麗善與客委會客家文化發展中心主任謝勝信等人共同點燃火把，帶領大小朋友人人手持火炬，沿著崙背市區街巷遊行，延綿火光形如一條火龍映照客庄，重現「澹仔火迎暗景」傳統文化。

開幕活動以「武震客庄．火耀詔安」為主題，安排舞獅、武術、社區劇場、舞蹈、客家歌曲等演出，晚間最受矚目的千人火把遊庄，讓傳統民俗走出舞台、走入社區街巷。立委張嘉郡、劉建國、縣議員李明哲、洪如萍、崙背鄉長李泓儀等也到場，與民眾共同感受客庄文化。

張麗善表示，雲林有超過2萬名詔安客家鄉親，今年以「武」象徵詔安客家的堅毅與團結，以「火」代表文化薪火相傳，希望透過文化節串聯崙背、二崙、西螺等客庄，讓更多人認識詔安客家文化，也吸引年輕世代參與，從日常生活認識自己的家鄉。

她說，「澹仔火」是客庄重要傳統文化，承載居民祈求平安、守護家園的共同記憶，今年特別以千人舉火把遊客庄，讓傳統民俗重新走進社區生活。縣府也持續推動客語學習，從學校、社區到家庭扎根，並結合布袋戲、武術、歌謠及客家美食等活動，讓文化在不同世代間延續。

謝勝信也指出，詔安客家文化具有獨特性，客委會將持續支持地方推動客家文化，從文化活動、閱讀推廣到傳統民俗保存投入資源，讓「澹仔火迎暗景」等地方文化持續傳承發展。

縣府文化觀光處長謝明璇表示，今年文化節串聯崙背、二崙、西螺客庄，結合公所、社區、學校、廟宇、宗祠及文化團體，安排客語、開口獅、武術、歌謠及傳統技藝等活動，系列活動將持續至10月18日。

後續還有「客藝同樂」、「水汴頭迎暗境─澹仔火遊客庄」、「客庄秋遊趣二崙」、「藝客庄─回頭屋．音樂會」、「溪王祭─祭祀．傳承．守護」及西螺張廖家廟崇遠堂秋季祭祖等活動，從民俗信仰、宗祠文化到傳統技藝與音樂展演，邀民眾走進客庄，認識詔安客家文化。

雲林詔安客家文化節「澹仔火千人舉火把遊客庄」昨晚在崙背鄉盛大登場，由雲林縣長張麗善帶領享持點火儀式，熱鬧滾滾。圖／文觀處提供

雲林詔安客家文化節「澹仔火千人舉火把遊客庄」昨晚在崙背鄉盛大登場，千人手持火炬遊街，點亮客庄，熱鬧滾滾。圖／文觀處提供

雲林詔安客家文化節「澹仔火千人舉火把遊客庄」昨晚在崙背鄉盛大登場，千人手持火炬遊街，點亮客庄，熱鬧滾滾。圖／文觀處提供

雲林詔安客家文化節「澹仔火千人舉火把遊客庄」昨晚在崙背鄉盛大登場，千人手持火炬遊街，點亮客庄，熱鬧滾滾。圖／文觀處提供