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具明顯辨識效果 台南校園周邊全面研議劃設綠色行穿線

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市億載國小增設綠底行穿線。圖／台南市政府提供
台南市億載國小增設綠底行穿線。圖／台南市政府提供

交通部近期推動綠底行穿線，議員指出，校園周邊的行人穿越線相當重要，綠底行穿線具有明顯辨識效果，汽機車行經學校附近看到綠底行穿線，也能提醒駕駛減速，保障學生及家長步行安全，要求市府全面盤點全市各級學校周邊行穿線，若尚未設置綠底行穿線，可考慮一次性統包發包，讓全市校園周邊有一致的安全標示。市府允全面盤點。

市議員林冠維表示，目前有部分校園周邊改成綠底白線的行穿線，相當顯目，駕駛人行經學校附近會提高警覺及減速，有助於保障學童與家長行車通行安全。要求交通局全面盤點台南市各高中、國中及國小門口與周邊交叉路口，劃設「綠底白色」斑馬線（綠底行穿線），建立安全的通學環境。

交通局長王銘德表示，綠底特色行穿線已列入相關規範，市府將優先以校園周邊為處理順序。目前全市已有三十五校劃設綠底行穿線，後續將進行全面盤點並爭取經費，依序採分階段方式全面實施改善。

教育局說，持續與民政局、工務局、交通局合作，由各區公所盤點區內各校現況，依學生通學路線為範圍提案改善，同時亦函請各校檢視通學步道延伸至社區需求，會同區公所規畫辦理。

台南市持續改善校園周邊通學交通環境，今年共有一百三十四校提出一百六十三項改善需求，涵蓋紅綠燈、標誌標線、通學巷道及減速設施等，已完成近百項；另二０一九年至二０二六年共核定補助一百二十三校通學步道，已完成六十六校、五十七校施工中，核定經費約十七點五億元，改善通學步道五十五點四公里。今年一至八月另核定二十一校、經費約二點九四億元，預計再完成六公里通學步道。

台南市省躬國小增設綠底行穿線。圖／台南市政府提供
台南市省躬國小增設綠底行穿線。圖／台南市政府提供

台南市持續改善通學步道。圖／台南市政府提供
台南市持續改善通學步道。圖／台南市政府提供

台南市持續改善通學步道。圖／台南市政府提供
台南市持續改善通學步道。圖／台南市政府提供

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