學校周邊綠色行穿線 南市府拚全面設置

交通部近期推動綠底行穿線，民代認為綠底行穿線辨識效果明顯，汽機車駕駛行經學校附近看到綠底行穿線能提醒減速，保障學生及家長步行安全，要求學校周邊尚未設置綠底行穿線者，可考慮一次性統一發包，讓校園周邊有一致的安全標示，台南市政府允諾全面盤點。

市議員林冠維表示，目前部分校園周邊改成綠底白線的行穿線，相當醒目，駕駛人行經學校附近會提高警覺及減速，有助保障學童安全，要求交通局全面盤點台南市各高中、國中及國小門口與周邊交叉路口，畫設綠底行穿線，建立安全的通學環境。

交通局長王銘德表示，綠底行穿線已列入相關規範，目前全市有卅五校畫設，後續將全面盤點並爭取經費，依序分階段實施改善。

教育局表示，會持續與民政局、工務局、交通局合作，由區公所盤點各校現況，以學生通學路線為範圍提案改善，同時函請各校檢視通學步道延伸至社區需求，會同區公所規畫辦理。

台南市持續改善校園周邊通學交通環境，今年共一三四校提出一六三項改善需求，涵蓋紅綠燈、標誌標線、通學巷道及減速設施等，已完成近百項。

另外，二○一九年至二○二六年共核定補助一二三校通學步道，已完成六十六校、五十七校施工中，核定經費約十七點五億元，改善通學步道五十五點四公里。今年一至八月另核定廿一校、經費約二點九四億元，預計再完成六公里通學步道。