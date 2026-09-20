台南校園監視設備「補洞」 市府盤點90處分階建置

台南永康區今年四月發生校園周邊隨機擄人未遂案，警方靠監視器迅速偵破，但議員指出，目前校園周邊監視系統不全，向教育部申請五千多萬元補助尚未定案，市府不能被動等待，應預擬補助落空或時程延宕備案。市府表示，已盤點九十處校園監視器需求及十處治安、交通要道優先辦理。

教育局表示，每年均向教育部提報「強化校園安全防護工作實施計畫」，爭取經費改善校園死角感應照明及監視器等設備，若中央補助核定，將立即督請各校完成建置；此外警察局各分局每半年與轄區各級學校舉行「校園安全座談會」，依學校反映及現地環境檢討監視器設置需求。

議員陳秋萍指出，先前有女高中生險遭擄走，監視器影像第一時間發揮重要作用，事發後她要求市府全面盤點校園監視系統，不足之處盡速補足。教育局既盤點出全市二○六所學校需求，就應加速推動，別等案件發生後才補救。

她表示，各局處都擁有相關監控資源，應思考跨局處整合運用，並與在地警察單位加強合作，針對校園安全及可能發生的突發狀況研討應變措施，把校園周邊監視死角盤整出來、系統「補」起來，提升整體防護能力。

市府表示，近期盤點增設監視器需求，其中十處校園周邊交通及治安要道，約需四三○萬元經費，將納入二○二七年治安監視錄影系統建置汰換預算審議；其餘八十處主要分布在校園大門、後門、側門及周邊步道，將由教育及警政單位共同盤點可運用資源，分階段建置。市長黃偉哲說，會從校園內部到周邊道路全面檢視實際需求，逐步補足設備，發揮安全防護功能。

教育局表示，將要求各校與轄區派出所建立合作機制，掌握校園周邊情形，此外定期檢查監視設備，損壞即報修或汰換，強化校園安全。