百年古厝樂聲再起 台南後壁黃家古厝中秋音樂會29年續寫文化

第29年舉辦的「黃家古厝中秋音樂會」晚間在市定古蹟「後壁黃家古厝」登場。適逢黃家古厝落成百周年，這走過一世紀歲月古厝再次迎來熟悉的中秋樂音。前總統蔡英文與行政院長卓榮泰都到場聆聽，但僅揮手致意，首次中央首長沒有上台致詞。

「黃家古厝中秋音樂會」1998年由總統府資政黃崑虎發起，從最初單純希望讓親朋好友在中秋節相聚，逐漸成為後壁地區深具代表性的文化活動。

黃崑虎表示，當年舉辦音樂會，是希望透過音樂讓大家相聚，也讓更多人走進古厝、認識這片土地。29年一路走來，最珍貴的就是每年都有老朋友回來，也有新的朋友加入，讓音樂會一代接著一代延續。

他說，今年古厝恰逢落成百年，更讓人感受到文化傳承並非只靠保存一棟建築，而是需要一代代人的珍惜與參與；就如同音樂會能持續，也仰賴許多人的支持與守護。期盼古厝與音樂會都能繼續走下去，並透過音樂祝福台灣這片土地平安、和諧。

副市長葉澤山代表市府致詞表示，黃家古厝1926年落成至今百年，不僅保存珍貴建築特色，也承載黃氏家族以及後壁地方百年來生活記憶。難得的是，這座百年古厝並未停留在歷史中，而是透過中秋音樂會持續與當代生活產生連結。

他說，29年來黃崑虎資政以長期而堅定的力量推動音樂會，讓古厝不只是被保存的文化資產，更成為人們願意走進來、共同參與並留下記憶的文化場域。市府也十分珍惜這份由民間與公部門共同累積的文化成果。9月3日市府與黃崑虎資政共同在古厝種下龍柏，象徵長久、守護與傳承，期盼這棵樹陪伴黃家古厝走向下一個百年，讓古厝所承載的歷史記憶、土地情感與文化精神持續扎根，也祝福台南、祝福台灣平安順遂、生生不息。

文化局表示，今年音樂會以多元音樂形式串起不同世代與文化語彙，由臺邦獨奏家樂團、新韻合唱團、希望兒童合唱團與「鋼琴詩人」王俊傑、客語創作歌手米莎、秀琴歌劇團等不同語言、曲風與表演形式，在百年古厝中交會，呈現台灣文化多元共融、持續生長的樣貌。

文化局表示，明年「黃家古厝中秋音樂會」將迎來第30屆，市府也將持續支持民間文化力量，透過音樂、藝術與文化資產相互串聯，讓黃家古厝不只是見證百年歲月的歷史建築，更持續成為凝聚地方情感、傳承文化記憶的重要場域。

台南後壁黃家古厝今晚中秋音樂會29年續寫文化傳承。記者周宗禎／攝影

總統府資政黃崑虎致詞歡迎大家參加音樂會。

副市長葉澤山代表市府致詞。

台南後壁黃家古厝今晚中秋音樂會29年續寫文化傳承。記者周宗禎／攝影