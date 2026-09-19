中秋4天連假台南夜市哪裡逛？周五至周一營業時間一次看

中秋連假25日至28日共4天，台南市場處整理夜市營業資訊，方便民眾安排採買、吃美食行程；另25日發放「花好月圓、團圓好市券」市場名單，民眾可趁連假到市場採買，享受節慶消費優惠。

台南市場處整理中秋連假期間台南夜市營業時間。9月25日（周五）有大東東夜市、大東夜市、武聖夜市、鄭仔寮花園夜市、小北新成功夜市、新同安夜市、太子廟夜市、關廟夜市、復華夜市、善化夜市、西港夜市、六甲夜市及漚汪夜市；9月26日（周六）則有灣裡夜市、武聖夜市、鄭仔寮花園夜市、中洲寮夜市、安中傳統夜市、土城聖母廟夜市、後壁厝夜市、永大夜市、安西夜市、隆田夜市、玉井夜市及中華路夜市。

9月27日（周日）營業夜市包括新永華夜市、鄭仔寮花園夜市、樺谷夜市、永大夜市、新市傳統夜市、善化夜市、下營夜市及國泰路夜市；9月28日（周一）則有大東東夜市、大東夜市、仁和夜市、什二佃夜市、關廟夜市、永大夜市、中興夜市、禹帝宮鹽行夜市及麻豆夜市。

市場處表示，今年「花好月圓、團圓好市券」共安排4場，9月25日有10處市場發放，包括學甲市場、玉井市場、善化市場、後營市場、西港市場、西門淺草市場、麻豆市五市場、西市場、下營市場及柳營市場。

其中，學甲市場上午8時於市場1號大門（慈濟宮正門口對面）進入後左轉的市場休閒區發放；玉井市場上午8時30分於市場6號出入口發放；善化市場上午9時於值勤室發放。後營、西港市場則採早上發放號碼牌、再依序兌換好市券方式辦理。

西門淺草市場及西市場均於下午2時發放，分別在市場大門口及西市場廣場前；麻豆市五市場上午8時30分於市場中央通道北出入口發放；下營市場、柳營市場上午8時於指定地點發放。

市場處提醒，民眾中秋連假可依各市場及夜市營業時間安排採買、逛夜市行程，實際「好市券」發放時間及地點則依各市場公告為準，也可查看台南市市場巡禮粉絲專頁。