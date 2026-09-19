台南孔廟建廟360周年啟蒙大典 黃偉哲為120名學童「硃砂啟智」

2026孔廟文化節今天在台南孔廟文化園區登場，從「啟蒙大典－硃砂啟智」揭開序幕，市長黃偉哲表示，台南孔廟「硃砂啟智」是延續多年的傳統儀式，在祭拜孔子後，由主禮者持硃砂筆，為即將升小一的6歲學童在執筆手虎口點上硃砂，象徵開啟智慧，也祈求學子求學順利。

今年適逢台南孔廟建廟360周年，活動將象徵圓滿、循環的「360」轉化為「圈」，並結合啟蒙大典代表性的「硃砂啟智」之「點」，以「可圈可點」為年度主題，串聯孔廟360周年與傳統啟蒙文化。

黃偉哲表示，「可圈可點」除代表傑出，更是將孔子期許君子「行己要方，用世要圓」這種外圓內方的人格特質表露無遺。台南也是一座這樣的城市，展開雙手擁抱與接納所有來到台南的人，而內在則是有著台南人在自身領域堅持不懈的風骨。每年透過硃砂啟智，為新生開智慧，也開啟無限可能，期許孩子們都能在自己喜愛的領域表現得「可圈可點」。

黃偉哲指出，這項具有文化意義的活動，每年都吸引許多孩童及準備考試的民眾參與。希望透過「全台首學」台南孔廟的傳統儀式，讓更多人認識在地文化，也勉勵學生用心向學、孝順父母，在學習道路上有所收穫。

文化局指出，「啟蒙大典－硃砂啟智」是孔廟文化節的重要活動，今年120個名額開放報名不到3分鐘即額滿，並吸引新北、嘉義、高雄等外縣市家庭參與。活動由以成書院禮生引領市長、學童及家長穿越「禮門」進入大成殿，由黃偉哲為學童點硃砂、開智慧，再依序行「義路」、遊「泮池」，寓意「入則學禮，出則行義」；完成儀式後並致贈「聰明包」，祝福孩子開啟新的學習旅程。

9月25日至27日將安排實境導覽、工作坊等體驗活動，邀請民眾在秋祭前走進孔廟體驗文化；「孔廟360周年特展」10月7日開展，以「開學日」為主題，從近現代視角呈現孔廟與台南人的生活記憶。後續規畫光環境等夜間體驗，以及書法、花藝等活動，透過不同形式帶領民眾認識孔廟文化。相關活動訊息可至台南市政府文化局網站及「孔廟文化節」臉書粉絲專頁查詢。