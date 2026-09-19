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中秋吃鰻魚、雲饗豬、斗六文旦 雲林口湖休息站「浪鰻中秋」今登場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台灣在地農經整合協會、小農聯盟福利中心今天在台61線西濱快速公路雲林口湖休息站舉辦「浪鰻中秋－口湖鰻魚・雲饗豬・斗六文旦」推廣活動，圖為鰻魚油飯。圖／小農聯盟福利中心提供
台灣在地農經整合協會、小農聯盟福利中心今天在台61線西濱快速公路雲林口湖休息站舉辦「浪鰻中秋－口湖鰻魚・雲饗豬・斗六文旦」推廣活動，圖為鰻魚油飯。圖／小農聯盟福利中心提供

中秋佳節將至，雲林在地農漁特產搶搭團圓商機，台灣在地農經整合協會、小農聯盟福利中心今天在台61線西濱快速公路雲林口湖休息站舉辦「浪鰻中秋－口湖鰻魚・雲饗豬・斗六文旦」推廣活動，現場端出現烤國產鰻魚、雲饗豬及斗六文旦，讓南來北往旅客停留休息之餘，也能品嘗雲林山海、平原的在地滋味。

小農聯盟福利中心執行長吳瑞忠表示，全台約有全台6成以上鰻魚來自口湖，過去以外銷日本為主，今年特別推出炙燒白鰻，希望讓鰻魚有更多元的料理方式，除了隔水加熱，也可用氣炸鍋料理，搭配花生、生菜等食材，變化不同口味。

除了鰻魚，活動也推薦有「豬肉界LV」之稱的雲饗豬，從生產、屠宰到分切均有產銷履歷及品質管理，來源可追溯；另搭配清香甘甜的斗六文旦，組成雲林版中秋團圓餐桌。吳瑞忠說，今年鰻魚價格相對實惠，鰻魚營養鞥服，適合成為日常餐桌食材，民眾也可以搭配雲饗豬及雲林其他農產品，一次品嘗在地好味道。

為吸引旅客認識雲林農漁產，口湖休息站自今天起至9月28日，每天推出鰻魚、雲饗豬及斗六文旦料理，並提供1000份鰻魚油飯供民眾品嘗；台61線新竹新豐、台中大安等休息站也同步推出相關在地美食。

此外，活動當周搭配全國漁會「食魚健康・健康食魚」免費試吃活動，推出全鱗淬膠原蛋白吸凍飲、虱目魚柳湯及蒜味虱目魚條等國產水產品，讓往來旅客在休息站品嘗台灣海味，也能選購雲林農特產品。

雲林縣副縣長陳璧君表示，雲林擁有豐富且具特色的農、漁、畜產品，希望透過中秋節慶與實際品嘗，讓更多民眾認識產地好產品。這次將口湖鰻魚、雲饗豬與斗六文旦端上中秋餐桌，從漁業、畜產到鮮果一次呈現雲林多元物產，也邀請民眾支持優質國產農漁產品。

台灣在地農經整合協會、小農聯盟福利中心今天在台61線西濱快速公路雲林口湖休息站舉辦「浪鰻中秋－口湖鰻魚・雲饗豬・斗六文旦」推廣活動，左起依序為雲林縣府文化處長謝明璇、農聯福利中心執行長吳瑞忠、雲林縣副縣長陳璧君、公路局雲嘉南區副分局長黃秋揚。圖／小農聯盟福利中心提供
台灣在地農經整合協會、小農聯盟福利中心今天在台61線西濱快速公路雲林口湖休息站舉辦「浪鰻中秋－口湖鰻魚・雲饗豬・斗六文旦」推廣活動，左起依序為雲林縣府文化處長謝明璇、農聯福利中心執行長吳瑞忠、雲林縣副縣長陳璧君、公路局雲嘉南區副分局長黃秋揚。圖／小農聯盟福利中心提供

台灣在地農經整合協會、小農聯盟福利中心今天在台61線西濱快速公路雲林口湖休息站舉辦「浪鰻中秋－口湖鰻魚・雲饗豬・斗六文旦」推廣活動。圖／小農聯盟福利中心提供
台灣在地農經整合協會、小農聯盟福利中心今天在台61線西濱快速公路雲林口湖休息站舉辦「浪鰻中秋－口湖鰻魚・雲饗豬・斗六文旦」推廣活動。圖／小農聯盟福利中心提供

鰻魚 斗六 文旦

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