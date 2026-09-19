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搭船遊百年運河見證百年好合 台南聯合婚禮加碼好禮中獎率100%

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市聯合婚禮即將於國慶日在運河畔的札哈木公園舉辦，今天在安平區公所舉辦行前說明會，並預告讓新人滿載而歸，中獎率超過100%。圖／台南市民政局提供
台南市聯合婚禮即將於國慶日在運河畔的札哈木公園舉辦，今天在安平區公所舉辦行前說明會，並預告讓新人滿載而歸，中獎率超過100%。圖／台南市民政局提供

台南市聯合婚禮即將於國慶日在運河畔的札哈木公園舉辦，民政局今天上午在安平區公所舉辦行前說明會，說明聯合婚禮流程與資訊細節，更邀請家庭教育中心專家講解兩性相處技巧與婚姻經營知識，市府並提供免費受理結婚登記作業，讓新人們享受便捷的結婚登記服務。

市長黃偉哲指出，今年正逢運河通航100周年，為了讓新人留下美好回憶，在聯合婚禮中納入新人遊船儀式，為讓新人滿載而歸，將加碼幸福大獎，準備55吋4K電視、變頻冰箱、冷氣機等實用家電，中獎率超過100%，鼓勵婚育並努力打造幸福城市。

市府表示，今年聯合婚禮以「百年運河 百年好合」為主題，特別選在十全十美的國慶日舉行，一共吸引超過百對新人報名，聯合婚禮當天將在最浪漫的運河畔舉行婚禮儀式，由市長黃偉哲擔任證婚人並帶領新人宣讀誓詞，祝福各位新人百年好合。

民政局長李芳林表示，民政局年年舉辦儀式感滿分的聯合婚禮，提供市民便捷的成婚平台，並規劃豐富的結婚賀禮，正取新人可獲得台南的祝福新人好禮，包含萬國行李箱、咖啡機等6項精美好禮1份，聯合婚禮當天將加碼幸福抽獎活動讓新人幸福滿分，在這條充滿歷史的百年好河見證下，一同邁向幸福人生。

婚禮 台南 黃偉哲

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