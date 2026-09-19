合法處理量能不足…民眾燒「庫錢」遭罰 黃偉哲：任期雖剩3個月會提解方

台南傳統喪葬習俗焚燒庫錢、大型紙紮品，但現有合法處理量能不足，民眾露天焚燒又可能遭環保稽查。議員在議會質詢指出，市府不能只從裁罰端管理，應先建立合法替代管道，避免民眾陷入「無處可燒、燒了又被罰」困境；他要求市府跨局處盤點需求、設備及場地，半年內確定合法處理管道。

市長黃偉哲表示，民俗傳統與環境保護應設法取得平衡，將召集民政、環保、都發、地政等相關局處研商，從民俗需求、汙染防治、都市計畫及土地利用等面向尋求解方。他說，雖然自己任期只剩3個多月，仍會把相關事項確定下來，「這是政府應該處理的事情。」

議員吳禹寰表示，自己並非要求民俗凌駕環保，而是認為政府若要求民眾改變傳統習俗，就應提供合理、合法且可遵循的替代方式，「執法之前，制度要先完善；不能只告訴人民什麼不能做，卻沒有告訴人民可以怎麼做。」

他指出，台南目前共有3座庫錢焚燒爐，包括南區火化場1座、柳營祿園殯葬專區2座移動式設備，但現有設備難以深入偏鄉提供喪家服務；市府對大型紙紮品也沒有收運服務。

環保局長許仁澤表示，目前環保局僅收運一般紙錢，以臨時貨櫃暫存，且不會運送至城西焚化爐；大型紙紮品因體積、尺寸較大，目前未提供收運服務。至於庫錢露天焚燒裁罰案件，環保局目前尚未統計實際罰單數，但相關陳情案件不少。

民政局長李芳林表示，目前已請全市各區公所進行需求調查。民政局指出，目前以推動紙錢減量及集中焚燒為主要措施，包括宣導使用大面額紙錢、足百紙錢，並於重要節慶前加強宣導紙錢集中燒。目前南區火化場設有1座環保庫錢爐，柳營祿園殯葬專區設有2座移動式環保庫錢爐；新營福園殯葬專區擴建案未來規畫增設3座，將持續盤點各區需求及使用情形。

市府表示，後續將依各地殯葬設施量能及實際需求，檢討相關設施與土地使用問題；若涉及都市計畫或非都市土地使用，也將由相關局處協力辦理必要程序，尋找適當設置空間，在環保及土地合法使用前提下，提供傳統民俗更完善的處理管道。