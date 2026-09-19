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迎接2027王船祭60周年 台南真護宮復刻60艘小王船

中央社／ 台南19日電
迎接2027王船祭60週年，台南市安定區蘇厝第一代天府真護宮復刻60艘檜木小王船相贈全國信徒。 聯合報系資料照
迎接2027王船祭60週年，台南市安定區蘇厝第一代天府真護宮復刻60艘檜木小王船相贈全國信徒。 聯合報系資料照

迎接2027王船祭60週年，台南市安定區蘇厝第一代天府真護宮復刻60艘檜木小王船相贈全國信徒，台南市長黃偉哲今天前往參拜祈福，也獲贈1艘小王船。

蘇厝第一代天府真護宮明年將迎來歷史性宗教盛事「丁未科五朝王醮南瀛王船祭60週年慶典」，廟方慶祝1甲子慶典，復刻60艘檜木小王船相贈全國信徒，這些小王船裝框整齊排在廟內，頗為壯觀。

黃偉哲今天前往上香祈福，他說，明年就是王船祭60週年慶典，祈求五府千歲持續庇佑台南風調雨順、市民平安健康。

廟方表示，明年王船祭復刻60艘小王船相贈全國信徒，也將遴選慶典神職人員，報名踴躍，更吸引美國、日本及越南僑胞回台參與，凸顯海外遊子對鄉土宗教文化凝聚力。

資料顯示，蘇厝第一代天府真護宮是曾文溪流域代天巡狩王爺信仰發源地之一，也是王爺信仰與王船祭研究重鎮，王船祭更名列台灣宗教百景，也是全台唯一王船跨域遶境祭典，2009年登錄為台南市定民俗。

真護宮王船祭是台灣西部沿海地區王爺信仰重要儀式，祭典遶境涵蓋庄頭香、廟內香交雜，長期保存五朝王醮祭典完整儀式。廟內典藏一艘逾50年歷史檜木王船，船身內部就是真護宮建築外觀，相當有特色。

王船 台南 黃偉哲

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