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雲林今年前7月A1事故較前年少15人 交通安全月夜市宣導「停讓保平安」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府與交通部昨晚在虎尾拜五街夜市舉辦「交通安全月夜市快閃」活動。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府與交通部昨晚在虎尾拜五街夜市舉辦「交通安全月夜市快閃」活動。圖／雲林縣政府提供

雲林縣府公布今年1至7月A1事故較前年同期減少15人，交通安全持續改善。縣府與交通部昨晚在虎尾拜五街夜市舉辦「交通安全月夜市快閃」活動，宣導安全用路觀念，縣長張麗善、交通部政務次長伍勝園等人到場，張麗善表示，雲林屬超高齡農業縣，田間無號誌路口多，縣府將持續加強宣導，守護鄉親行的安全。

張麗善表示，雲林今年1至7月A1事故較前年同期減少15人，顯示推動道路交通安全已有成效。今年交通安全月聚焦「停讓文化」與「機車安全」，雲林屬超高齡農業縣，田間無號誌路口多，縣府將持續加強宣導，守護鄉親行的安全。

她提醒長輩外出應穿著亮色衣物、走行人穿越道；駕駛行經路口務必「減速停讓、轉彎起步多確認」，騎士則要「騎車毋通趕，停讓保平安」，同時定期檢查、保養機車並遵守交通號誌。

伍勝園表示，今年交通安全月除推動「停一下、讓一下」的路口停讓文化，也聚焦機車安全。交通部邀集全台逾7000間機車行提供免費煞車、輪胎、方向燈及機油等健檢，從車輛基本狀況把關行車安全。

伍勝園也說，交通部推出機車族「交通零違規抽獎」，活動期間符合資格即可參加，獎品超過800項，包括機車、手機、智慧型手錶等，盼透過獎勵鼓勵機車族養成守法、安全騎乘習慣。

昨晚的夜市快閃活動吸引上百名民眾參與，縣府交通工務局、警察局及新聞處設攤，透過交通安全知識互動及有獎問答宣導，並邀請高齡駕照新制代言人沈文程與民眾互動，以表演及輕鬆方式傳遞交安觀念。

沈文程也以幽默方式說明高齡駕照新制，提醒屆齡駕駛收到通知後，應依規定完成換照程序，才能繼續安全駕駛，讓自己上路更安心，也讓家人放心。

雲林縣政府與交通部昨晚在虎尾拜五街夜市舉辦「交通安全月夜市快閃」活動，高齡駕照新制代言人沈文程與民眾互動。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府與交通部昨晚在虎尾拜五街夜市舉辦「交通安全月夜市快閃」活動，高齡駕照新制代言人沈文程與民眾互動。圖／雲林縣政府提供

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