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嘉市2土地公古廟同慶不同特色 保南境遶境新興古廟健行設攤

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉邑保南境福德正神廟慶祝建廟300周年，邀請16間嘉義在地宮廟共同遶境祈福。市長黃敏惠、議長陳姿妏、立委王美惠及前立委張啟楷共同扶轎起駕，數百名信眾隨香，沿途鑼鼓喧天，場面熱鬧。圖／嘉市府提供
嘉邑保南境福德正神廟慶祝建廟300周年，邀請16間嘉義在地宮廟共同遶境祈福。市長黃敏惠、議長陳姿妏、立委王美惠及前立委張啟楷共同扶轎起駕，數百名信眾隨香，沿途鑼鼓喧天，場面熱鬧。圖／嘉市府提供

嘉義市前身清代諸羅縣城，建城322年，是台灣最早建城縣城，城內古老土地公信仰延續，今天2座土地公廟：嘉邑保南境福德正神廟、新興古廟，分別歡慶建廟300年、200年，嘉邑保南境盛大遶境、新興古廟辦健行設攤活動，呈現傳統信仰不同風貌。

位於市區嘉邑保南境福德正神廟慶祝建廟300周年，邀請16間嘉義在地宮廟共同遶境祈福。市長黃敏惠、議長陳姿妏、立委王美惠及前立委張啓楷共同扶轎起駕，數百名信眾隨香，沿途鑼鼓喧天，場面熱鬧。

黃敏惠表示，保南境福德正神廟歷史追溯至清雍正5年（1727年），當年諸羅知縣劉良璧增建諸羅縣城，土地公即奉祀於城池東南方「崇陽門」（南門）城樓，數百年來守護地方，也見證嘉義城市發展。遶境全程約4公里，隊伍穿梭大街小巷，把平安福氣送到鄉親身邊，並祈求眾神護佑嘉義。廟方更邀請嘉義傳統藝陣吉祥社、福勝社、新合社三大軒社共同參與，重現嘉義傳統藝陣文化。

三大軒社歷史淵源深厚，昔日大韓帝國末代皇太子李王垠來嘉義視察，日本以皇室座車「御召列車」接待，在地則由三大軒社共同迎接，可見當年場面隆重。此次三大軒社再度齊聚，讓珍貴嘉義藝陣文化重新展現市民眼前。

同樣歡慶土地公信仰，東區草地尾新興古廟，以健行取代傳統遶境，慶祝建廟200周年。上午由芳草公園出發，前往衛生福利園區（原大同技術學院）籃球場，里長劉丙伍帶里民及信眾同行，抵達後安排薩克斯風、口琴、韻律舞等表演，還有美食攤位、摸彩活動，讓傳統廟會融入社區活動。

新興古廟是八掌溪石雕刻而成「迷你石廟」，供奉石雕福德正神及五穀王公神尊，造型古樸，全台罕見。廟方指出，石廟、福德正神及五穀王公神尊，均為先民以八掌溪石雕刻而成，承載草地尾居民數代共同記憶。

小小石廟流傳風水傳說。石廟廟簷兩側刻意雕成尖翹形狀，相傳是因廟角正對短竹里一座大墳墓，地理師認為可能影響草地尾地方，出現「雞不啼、狗不吠」的情況，因此將廟簷雕成尖翹形，傳說改建後「雞會啼、狗會吠」，成為地方津津樂道故事。明天舉行福德正神聖誕祝壽大典，黃敏惠將到場參香祝壽。

2座土地公廟，嘉邑保南境以16宮廟聯合遶境，新興古廟以社區健行歡慶，呈現傳統陣頭與社區共融不同風情，見證古城土地公信仰延續數百年生命力。

新興古廟歡慶建廟200年，舉辦健行設攤活動，明天舉行福德正神聖誕祝壽大典。記者魯永明／攝影
新興古廟歡慶建廟200年，舉辦健行設攤活動，明天舉行福德正神聖誕祝壽大典。記者魯永明／攝影

嘉邑保南境福德正神廟慶祝建廟300周年，邀請16間嘉義在地宮廟共同遶境祈福。市長黃敏惠、議長陳姿妏、立委王美惠及前立委張啟楷共同扶轎起駕，數百名信眾隨香，沿途鑼鼓喧天，場面熱鬧。圖／嘉市府提供
嘉邑保南境福德正神廟慶祝建廟300周年，邀請16間嘉義在地宮廟共同遶境祈福。市長黃敏惠、議長陳姿妏、立委王美惠及前立委張啟楷共同扶轎起駕，數百名信眾隨香，沿途鑼鼓喧天，場面熱鬧。圖／嘉市府提供

嘉邑保南境福德正神廟慶祝建廟300周年，邀請16間嘉義在地宮廟共同遶境祈福。市長黃敏惠、議長陳姿妏、立委王美惠及前立委張啟楷共同扶轎起駕，數百名信眾隨香，沿途鑼鼓喧天，場面熱鬧。圖／嘉市府提供
嘉邑保南境福德正神廟慶祝建廟300周年，邀請16間嘉義在地宮廟共同遶境祈福。市長黃敏惠、議長陳姿妏、立委王美惠及前立委張啟楷共同扶轎起駕，數百名信眾隨香，沿途鑼鼓喧天，場面熱鬧。圖／嘉市府提供

新興古廟是八掌溪石雕刻而成「迷你石廟」，供奉石雕福德正神及五穀王公神尊，造型古樸，全台罕見。記者魯永明／攝影
新興古廟是八掌溪石雕刻而成「迷你石廟」，供奉石雕福德正神及五穀王公神尊，造型古樸，全台罕見。記者魯永明／攝影

新興古廟是八掌溪石雕刻而成「迷你石廟」，供奉石雕福德正神及五穀王公神尊，造型古樸，全台罕見，明天舉行福德正神聖誕祝壽大典。記者魯永明／攝影
新興古廟是八掌溪石雕刻而成「迷你石廟」，供奉石雕福德正神及五穀王公神尊，造型古樸，全台罕見，明天舉行福德正神聖誕祝壽大典。記者魯永明／攝影

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嘉邑保南境福德正神廟慶祝建廟300周年，邀請16間嘉義在地宮廟共同遶境祈福。市長黃敏惠、議長陳姿妏、立委王美惠及前立委張啟楷共同扶轎起駕，數百名信眾隨香，沿途鑼鼓喧天，場面熱鬧。圖／嘉市府提供

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