陸橋拆完加速趕工 嘉義市鐵路高架化拚2029年底通車

闊別半世紀、曾收藏中研院民族學研究所的鄒族珍貴文物，如今翻山越嶺回到阿里山部落。中研院第6屆共作展「maine’e鄒回家」在阿里山鄉鄒族自然與文化中心展出45件文物，這些文物並非學者決定展出內容，是由鄒族人挑選、策展，透過長輩口述與部落記憶，重新找回文物背後文化意義。其中象徵勇士榮耀的「臂環」與戰祭使用的「臂鈴」，成為展場最具傳奇色彩的焦點。

2026-09-19 09:52