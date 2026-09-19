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陸橋拆完加速趕工 嘉義市鐵路高架化拚2029年底通車

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
嘉義鐵路高架化延伸計畫施工，民雄鄉頭橋陸橋封閉拆除。圖／民眾提供
嘉義鐵路高架化延伸計畫施工，民雄鄉頭橋陸橋封閉拆除。圖／民眾提供

嘉義市區鐵路高架化計畫於2017年正式動工，重要階段性任務「頭橋陸橋」拆除作業，預計9月底前能順利完工，替代臨時平交道也將於明年初開通，紓解周邊車潮。鐵道局評估，整體工程進度已稍稍超前預期，達62.6%，力拼2029年底通車。但眾所矚目的北回歸線車站，有望於明年下半年搶先辦理履勘。

為解決縱貫鐵路對地方交通的影響，嘉義鐵路高架化計畫分成「嘉義市區主計畫」及「延伸民雄段計畫」兩部分進行，目的在於消除交通障礙，並配合車站的轉型與新建工程。

鐵道局今年4月利用夜間斷電封鎖順利拆除頭橋陸橋主體，近日更公開橋基拆除工程也進入收尾階段，預計將於9月底順利完工。

鐵道局表示，下一步道路、水溝及平交道工程將陸續展開。為免施工期間車流壅塞，「工業一路臨時平交道」預計將於明年開通，紓解周邊車流。

鐵道局指出，全長約10.9公里的「嘉義市區鐵路高架化計畫」，完工後將消除全線5處平交道、4處地下道並拆除3座陸橋，大幅改善市區交通瓶頸。目前整體工程進度達62.6%，維持穩定微幅超前，全力朝2029年底通車目標邁進。其中，北回歸線車站可望於明年下半年先行檢查後，辦理履勘。

至於「延伸民雄高架計畫」部分，施工重點之一為民雄車站改建，路線全長約8.92公里，完工後可消除5處平交道、3座陸橋及1處地下道。

鐵道局評估，目前整體工程進度為11.8%，配合嘉義市區鐵路高架化計畫通車期程，正辦理修正計畫，通車期程預定為2035年5月。

鐵道局表示，頭橋陸橋拆除後，改設工業一路臨時平交道以維繫車流，亦能為後續高架主體騰出工區空間。

鐵路高架化 鐵道 嘉義

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