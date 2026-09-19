台南孔廟文化節登場 「硃砂啟智」揭序幕

2026全台首學台南孔廟建廟360週年，孔廟文化節今天登場，台南市長黃偉哲在大成殿為小一新生點硃砂，開智慧，展開人生學習歷程，傳承啟蒙文化。

啟蒙大典「硃砂啟智」向來是孔廟文化節重頭戲，黃偉哲今天在120名小一新生執筆手虎口點上硃砂，也為孔廟文化節系列活動揭開序幕。

黃偉哲表示，台南孔廟「硃砂啟智」是延續多年傳統儀式，象徵開啟智慧、祈求學子求學順利，也讓更多人認識在地文化，勉勵學生用心向學、孝順父母，在學習道路上有所收穫。

今年孔廟文化節主題是「可圈可點」，呼應孔廟建廟360週年，以象徵圓滿、循環的「360」轉化為「圈」，結合「硃砂啟智」的「點」，並融入「行己要方，用世要圓」意涵。

市府說明，「硃砂啟智」吸引台南、新北、嘉義、高雄等縣市家庭參與，由以成書院禮生引領家長和新生穿越「禮門」進入大成殿，點硃砂開智慧後，再依序行「義路」、遊「泮池」，寓意「入則學禮，出則行義」，並致贈「聰明包」，祝福孩子開啟新的學習旅程。