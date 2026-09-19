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復康巴士尖峰預約6成失敗？南市：導入AI智慧排班拚年底改善

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市復康巴士使用需求高。圖／台南市政府提供
台南市復康巴士使用需求高。圖／台南市政府提供

台南市復康巴士尖峰時段預約成功率不到6成，市議員陳秋萍質詢指出，復康巴士營運面臨駕駛人力不足、薪資待遇及排班效率等結構性問題，要求市府導入「智慧動態派遣系統」。社會局表示，目前正與AI研發廠商合作開發復康巴士智慧自動化排班系統，預計今年12月前完成，盼提升人車派遣效率及服務穩定性。

陳秋萍指出，目前台南復康巴士駕駛人力不足，人車比僅約1比1.055，司機月薪約3萬4500元，與市場薪資水準仍有落差。她要求市府未來辦理委外標案時，應導入「司機薪資下限保障」機制，同時由社會局積極導入智慧動態派遣系統，透過大數據及精準路線規畫，提升排班與派遣效率，改善尖峰時段預約成功率。

社會局表示，目前台南共有160輛復康巴士，提供身心障礙者及行動不便者交通接送服務。為提升服務量能，今年已將補助駕駛人力由167人增加至172人，並調整尖峰時段人力配置，分流上班、就醫等尖峰需求。

在薪資及駕駛待遇方面，社會局表示，市府今年已調整委託營運經費，將每位駕駛的人事補助費由每月2萬9000元提高至3萬4500元，實質挹注駕駛薪資，並依年資核發年終獎金，最高可達1.5個月，鼓勵駕駛久任。市府也將在確保駕駛依法輪休的前提下，透過增加人力及調整排班，兼顧駕駛權益與尖峰服務需求。

社會局進一步表示，AI智慧自動化排班系統目前正與研發廠商合作開發，預計今年12月前完成，未來將透過AI自動排班，提升人力及車輛派遣效率，並介接復康巴士預約網站，改善整體排班效率及服務穩定性，讓身心障礙者及行動不便民眾預約及搭乘更加便利。

此外，市府也持續開發通用計程車轉介機制，目前已有1家通用計程車業者投入服務，每月平均服務量能達80趟次以上，盼透過多元運具分流復康巴士需求。

台南市議員陳秋萍質詢復康巴士難預約。圖／取自台南市議會直播
台南市議員陳秋萍質詢復康巴士難預約。圖／取自台南市議會直播

台南市復康巴士使用需求高。圖／台南市政府提供
台南市復康巴士使用需求高。圖／台南市政府提供

復康巴士 巴士 台南

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