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或留下謎團、或滿身圓點 新營文化中心辦東野圭吾、草間彌生主題書展

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
新營文化中心辦東野圭吾草間彌生主題書展。圖／承辦人員提供
新營文化中心辦東野圭吾草間彌生主題書展。圖／承辦人員提供

日本知名推理小說家東野圭吾、前衛藝術家草間彌生最近相繼離世，這兩位不同領域的創作者都以鮮明風格影響各國無數讀者與藝術愛好者。台南新營文化中心圖書館推出「兩位大師」主題書展，在3樓閱覽區展至30日，邀請民眾經由閱讀，再次走進兩人留下的創作世界。

東野圭吾今年7月23日辭世，享年68歲。從「嫌疑犯X的獻身」、「白夜行」到「解憂雜貨店」，以層層謎團帶領讀者探索人性，筆下的故事不只是破解案件的推理遊戲，更透過懸疑情節描繪人性、親情與社會現象，讓讀者在尋找答案的過程，看見故事背後更深刻的情感。

而以繽紛圓點、網狀圖案構築獨特藝術宇宙聞名全球的草間彌生，則於8月14日逝世，享壽97歲。從繪畫、雕塑到裝置藝術，她以不斷重複、延伸的圓點與圖像，建立極具辨識度的藝術語言，也讓藝術走進更多人的生活與視野。即使到了生命最後階段，仍持續創作，留下屬於自己的「無限」藝術宇宙。

新營文化中心表示，「書頁有盡・故事長存—東野圭吾×草間彌生」主題書展，精選近30部兩位創作者著作，從東野圭吾筆下充滿懸念與人性的故事，到草間彌生以文字及藝術記錄的創作世界，呈現兩人截然不同卻同樣深刻的創作軌跡。

承辦人員說，創作者雖已離開世界，但作品永遠長存。新營文化中心圖書館邀請讀者在書頁之間，重新認識兩位大師，也讓那些曾經帶來驚奇、感動與想像的故事，繼續被大家閱讀、看見。

新營文化中心辦東野圭吾草間彌生主題書展。圖／承辦人員提供
新營文化中心辦東野圭吾草間彌生主題書展。圖／承辦人員提供

草間彌生 東野圭吾 台南

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