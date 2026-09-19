半世紀文物翻山越嶺回家阿里山鄒族共作展 臂環臂鈴揭開勇士榮耀密碼

闊別半世紀、曾收藏中研院民族學研究所的鄒族珍貴文物，如今翻山越嶺回到阿里山部落。中研院第6屆共作展「maine’e鄒回家」在阿里山鄉鄒族自然與文化中心展出45件文物，這些文物並非學者決定展出內容，是由鄒族人挑選、策展，透過長輩口述與部落記憶，重新找回文物背後文化意義。其中象徵勇士榮耀的「臂環」與戰祭使用的「臂鈴」，成為展場最具傳奇色彩的焦點。

「maine’e」鄒語指「回家」。這批文物由民族學者王崧興於1958年，以及德籍人類學家鮑克蘭1966年從達邦、特富野等部落蒐集，距今超過一甲子。透過共作展，45件珍藏重新回到鄒族原生文化場域，讓族人有機會重新檢視祖先留下的生活器物。展覽籌備長達3年，策展團隊帶45件文物照片走訪阿里山鄉9個部落文化健康站，請教長輩文物鄒族語名稱、用途及記憶，讓過去停留博物館典藏紀錄中物件，重新與部落生活脈絡接軌。

最受注目「臂環」（povzon），鄒族文化象徵男性勇士一生累積榮耀。策展人鄭佩茜表示，長輩對臂環佩戴資格有不同說法，其中一種說法是男子須與山豬正面搏鬥留下傷痕，傷痕不能出現背後，因為那代表遭山豬追趕逃跑；另一種說法是必須獵捕超過100頭山豬，家中牆壁掛滿山豬下顎骨，才有資格佩戴。換句話說，一只臂環並非單純裝飾品，而是代表鄒族男子一生功績與勇氣的象徵。臂環上還可看到黑色、紅色毛狀物，族人認為可能是過去戰爭中的戰利品，象徵勇士曾經建立戰功。

「臂鈴」（moeng）同樣具文化意義。過去鄒族征戰，家族出征會由1人佩戴臂鈴，族人循著鈴聲辨識方位、迅速集結；在Mayasvi戰祭、凱旋祭等重要儀式，達邦、特富野五大家族也各有族人佩戴臂鈴。族人形容，臂鈴發出聲音是戰神喜愛聲音，象徵勇士受到戰神護佑。即使現代不再有的征戰與獵首習俗，Mayasvi仍保留迎神、報戰功等重要儀式，成為鄒族凝聚族群認同、傳承文化重要祭典。

除臂環、臂鈴，展場也呈現鄒族男女傳統服飾與日常生活智慧。其中一件絲綢女性外衣，以外地交易而來的花卉圖樣絲綢製作，再搭配頭飾、項鍊、胸兜、腰裙及腿套，呈現鄒族女性服飾文化。男性服飾包括山羌皮製作的皮帽，帽身搭配帝雉、藍腹鷴、大冠鷲等獵得羽毛裝飾，不僅具有保暖功能，也展現族群特色與審美。

男性耳飾同樣藏著生活智慧，過去常以貝殼、玳瑁製作，再搭配珠串裝飾。族人甚至會以橘子樹的尖刺穿耳洞，耳後墊上地瓜，穿刺後再塞入小米枝桿，讓耳洞逐漸形成。展覽還有不少看似簡單，卻與山林生活緊密相連器物。鄒族人過去須自己取得製作衣物所需的材料，想製作皮帽就要獵山羌，製作褲子需取得水鹿皮；部分絲綢、琉璃珠、貝殼等材料透過與外地交易取得，再依自身需求製成服飾。

這些文物讓長輩重新打開記憶。有長輩回憶，過去婦女穿的胸布，有時會使用柔軟水獺皮製作，帶毛的一面貼著肌膚；抱嬰兒時有毛的一面朝向嬰兒，兼具保暖與照顧孩子功能。生活細節是傳統博物館典藏資料難以完整呈現部分，突顯「共作」意義。展期到11月8日，開放時間：周一至周六上午8時到下午5時0（中午休息，周日休館），地點：鄒族自然與文化中心（阿里山鄉達邦村1鄰21號）免費參觀。

中研院第6屆共作展「maine’e鄒回家」在阿里山鄉鄒族自然與文化中心展出45件文物，象徵勇士榮耀的「臂環」與戰祭使用的「臂鈴」，成為展場最具傳奇色彩的焦點。記者魯永明／攝影

中研院第6屆共作展「maine’e鄒回家」在阿里山鄉鄒族自然與文化中心展出45件文物。記者魯永明／攝影