嘉義古蹟日登場別只逛嘉義公園 聖奧德教堂馬賽克之美藏逾一甲子

嘉義市古蹟日系列活動，今起周休假日登場，今年以「馬嘻．搜遊」為主題，從嘉義公園出發，串聯城隍廟、舊嘉義菸葉廠、舊嘉義監獄宿舍群等文化資產，帶民眾從建築、歷史與城市記憶重新認識嘉義。不過，若想深入探索嘉義歷史風景，腳步別只停留在活動路線，有「南台灣最美教堂」稱譽的忠孝路上天主教聖奧德教堂，是值得專程探訪歷史建築。

聖奧德堂位於中庄里，1962年3月落成，以馬賽克彩石鑲嵌藝術聞名，現為市府公告歷史建築。教堂外觀採歐式風格，斜頂式屋頂別具特色，並融入嘉義在地元素，使用阿里山檜木屑製作，呈現獨特的建築風貌。

聖奧德堂最引人注目，是教堂內外大面積的馬賽克藝術。逾半世紀前，畢耀遠神父邀請美籍墨西哥裔藝術家鮑博（Fracisco Borboa）設

計，以「一雙祈禱的手」為創作發想，運用馬賽克磚、彩色玻璃、壓克力及玻璃纖維等素材，創作多幅大型作品。

其中外牆上的「耶穌聖心」及「聖奧思定與小童的對話」等作品，透過色彩、拼貼與宗教意象，呈現聖經故事與信仰寓意，也讓聖奧德堂成為嘉義市少見將宗教、藝術與建築融合的歷史空間，並有「全臺最美麗馬賽克教堂」之稱。

相較於一般古蹟，聖奧德堂更特別之處，在於它至今仍是信仰生活的一部分。走進教堂，除欣賞保存至今的馬賽克作品，也能感受超過一甲子的信仰文化與地方生活記憶。教堂每周日晚上舉行主日彌撒，民眾前往參觀請尊重宗教禮儀及現場規範。

對遊客而言，提供另一種「走讀嘉義」方式：從嘉義公園認識城市歷史，再走進市區歷史街區，最後轉往忠孝路，看看這座低調卻充滿藝術細節的聖奧德堂。嘉義文化資產不只存在於知名古蹟，也散落日常生活中；抬頭看建築、走進教堂，往往就能發現被時間保存下來的城市故事。古蹟日走讀嘉義，別只追著熱門景點跑，轉個彎到忠孝路，看看聖奧德堂超過一甲子馬賽克藝術，會發現嘉義另一幅被歲月拼貼出的城市風景。

嘉義市古蹟日登場，歷史建築天主教聖奧德教堂馬賽克之美藏逾一甲子。記者魯永明／攝影

嘉義市古蹟日登場，歷史建築天主教聖奧德教堂馬賽克之美藏逾一甲子。記者魯永明／攝影