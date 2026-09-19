嘉市熊出沒？大白熊小熊維尼聯手掀城市打卡熱

嘉義市「熊出沒」，從街頭巷尾一路萌進北香湖！7月，嘉義市驚喜公開10隻全新萌偶造型「大白熊」，分布在蘭潭、鐵馬道、嘉義公園等特色景點，吸引大小朋友穿街走巷「尋熊打卡」。今年逢百周年生日的「小熊維尼」接棒，從中秋夜起在織影舞－光影藝術展閃亮登場。近期北香湖公園緊鑼密鼓布展，夜間試燈吸引市民及遊客搶先開箱，雙熊萌力全開、聯手出擊，讓嘉市從夏天一路萌到秋天。

市長黃敏惠表示，一座城市吸引旅客，不只是要有景點，更要創造讓人願意走進來、停下來、甚至一再回訪的理由。由在地藝術家莊信棠SMART創作的大白熊，從城市熟悉的風景出發，透過不同造型與場域故事，帶著遊客走進巷弄、親近生活。今年公開10隻全新造型後，更在社群掀起一波「尋熊」熱潮，不少民眾騎著YouBike、散步或慢跑蒐集大白熊，把找熊變成探索城市的新玩法。

這股「熊熊魅力」秋天持續延燒。今年適逢「小熊維尼》」原作出版百周年，「光織影舞」特別打造全台唯一的「小熊維尼」百周年戶外主題展，以「溫暖陪伴」為策展概念，將北香湖公園幻化為充滿童趣「光影森林」。10大光影藝術裝置，最吸睛「森林聚光站」由高達9公尺的小熊維尼手持紅色百周年紀念氣球迎接遊客，湖面上的「月畔甜蜜漣漪」，則以5公尺巨大月球、蜂蜜罐與維尼氣偶交織倒影，讓北香湖成為夢幻的水上故事場景。

隨著活動進入最後籌備階段，近期每到夜間測試燈光時，北香湖畔已出現不少聞風而來的民眾，有人帶著孩子散步搶先看，也有外縣市遊客專程前來拍照，「活動還沒開始，打卡潮先報到」，讓今年光織影舞未演先轟動。

從大白熊帶領旅客穿梭城市，到小熊維尼點亮北香湖，嘉市透過一隻隻「萌熊」，串聯自然景觀、人文場域、商圈美食與夜間觀光，讓旅客不只為了一個打卡點而來，而是能走得更深、玩得更久，也吸引全台旅客從白天穿街走巷「尋大白熊」，到晚上走進光影森林找維尼，收藏嘉義市最萌、最療癒的「熊熊之旅」。

今年逢百周年生日的「小熊維尼」，中秋夜起在織影舞－光影藝術展閃亮登場。近期北香湖公園緊鑼密鼓布展，夜間試燈吸引市民及遊客搶先開箱。圖／嘉市府提供

今年逢百周年生日的「小熊維尼」，中秋夜起在織影舞－光影藝術展閃亮登場。近期北香湖公園緊鑼密鼓布展，夜間試燈吸引市民及遊客搶先開箱。圖／嘉市府提供

藝術家莊信棠SMART創作的大白熊，從城市熟悉的風景出發，透過不同造型與場域故事，帶著遊客走進巷弄、親近生活。圖／嘉市府提供

今年逢百周年生日的「小熊維尼」，中秋夜起在織影舞－光影藝術展閃亮登場。近期北香湖公園緊鑼密鼓布展，夜間試燈吸引市民及遊客搶先開箱。圖／嘉市府提供