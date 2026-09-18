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港口媽睽違39年再進諸羅城嘉市府首設行宮 黃敏惠率隊接駕祈福

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
睽違39年，港口媽祖再次蒞臨諸羅城！慶祝嘉邑保南境福德正神廟肇基300周年，嘉市今起展開為期2天遶境祈福活動，由笨港口港口宮等17間嘉義在地宮廟共同參與。港口宮開基三媽相隔39年再度來到嘉市贊境，市府首度在市府大廳設置臨時行宮，恭迎媽祖聖駕駐駕賜福。圖／嘉市府提供
睽違39年，港口媽祖再次蒞臨諸羅城！慶祝嘉邑保南境福德正神廟肇基300周年，嘉市今起展開為期2天遶境祈福活動，由笨港口港口宮等17間嘉義在地宮廟共同參與。港口宮開基三媽相隔39年再度來到嘉市贊境，市府首度在市府大廳設置臨時行宮，恭迎媽祖聖駕駐駕賜福。圖／嘉市府提供

睽違39年，港口媽祖再次蒞臨諸羅城！慶祝嘉邑保南境福德正神廟肇基300周年，嘉義市今起展開為期2天遶境祈福活動，由笨港口港口宮等17間嘉義在地宮廟共同參與。港口宮開基三媽相隔39年再度來到嘉市贊境，市府首度在市府大廳設置臨時行宮，恭迎媽祖聖駕駐駕賜福，吸引大批信眾搶先參拜，讓辦公市府大樓增添濃厚宗教文化氣息。

黃敏惠一早率市府團隊前往公明路、啟明路口隆重接駕，迎接港口媽進入諸羅城。包括港口宮主委及榮譽主任委員林水樹、東石鄉長林俊雄、嘉縣長參選人吳品叡、嘉市長參選人張啓楷、嘉市議長陳姿妏與夫婿前議長林承勳，以及多名市議員等地方人士到場迎駕，政壇與地方人士齊聚，場面盛大。

黃敏惠表示，今年適逢保南境福德正神廟肇基300周年，廟方舉辦文化祭，不僅延續地方信仰，也喚起嘉義人共同的歷史記憶。她回憶，民國76年，時任嘉市長張博雅與當時擔任台灣省議員父親黃永欽，曾共同促成港口宮媽祖到嘉市遶境，當年就在舊市公所旁搭建臨時行宮；39年後港口媽再次來嘉市，這次首度進駐市府大樓駐駕，別具歷史意義。

黃敏惠說，今天「如同帶著未來的眼睛，望向遙遠的過去」，雖然世局不斷變化，但人心追求善良、正派與平安的願望始終不變。她期盼透過宗教信仰的力量，為大嘉義及台灣帶來安定祥和，也祈求媽祖、土地公及眾神明庇佑，國泰民安、市民平安健康。

擁有近300年歷史的保南境福德正神廟，是嘉義重要的地方信仰中心。黃敏惠指出，保南境土地公香火可追溯至清雍正5年，當年諸羅知縣劉良璧增建諸羅縣城時，土地公便奉祀於城池東南方「崇陽門」（南門）城樓，長年守護地方，也見證嘉義城市發展。

黃敏惠也把宗教文化與城市發展相連結，表示嘉義宗教文化豐富多元，每年吸引許多國內外遊客造訪；她指出，去年高鐵、台鐵旅客運量已超過1300萬人次，但嘉義高鐵站仍是全台唯一沒有軌道串聯台鐵的高鐵車站，交通接駁問題也牽動觀光發展。她再次呼籲中央落實交通平權，興建高鐵、台鐵聯外軌道，讓信眾、遊客與市民都能享有更便捷的交通服務。

這場睽違39年的港口媽回鑾，不只是宗教盛事，也串起嘉義地方信仰、城市歷史與人文記憶，從保南境土地公守護諸羅城，到港口媽再度進城駐駕，為嘉義300年信仰文化留下另一段值得記錄的歷史。

睽違39年，港口媽祖再次蒞臨諸羅城！慶祝嘉邑保南境福德正神廟肇基300周年，嘉市今起展開為期2天遶境祈福活動，由笨港口港口宮等17間嘉義在地宮廟共同參與。圖／嘉市府提供
睽違39年，港口媽祖再次蒞臨諸羅城！慶祝嘉邑保南境福德正神廟肇基300周年，嘉市今起展開為期2天遶境祈福活動，由笨港口港口宮等17間嘉義在地宮廟共同參與。圖／嘉市府提供

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