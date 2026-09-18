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「星圖上的我們」畫作落腳福容VOCO 戴永恩以藝術寫下旅人人生航線

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
活動現場貴賓與藝術家Derex戴永恩（中）合影，見證藝術與旅宿跨界共創的重要時刻。圖／嘉義福容VOCO酒店提供
活動現場貴賓與藝術家Derex戴永恩（中）合影，見證藝術與旅宿跨界共創的重要時刻。圖／嘉義福容VOCO酒店提供

嘉義住宿再添藝文亮點。嘉義福容VOCO酒店攜手國際當代藝術家Derex戴永恩，以「星空旅人」為主題展開藝術合作，將當代藝術帶進酒店空間，讓旅客從高空景觀、餐飲到藝術作品，感受一場跨越視覺與味覺的城市體驗。

酒店7月10日起於32樓JOIN'S CAFÉ & BISTRO展出戴永恩星空系列作品，展期至2027年3月2日。旅客反應熱烈，戴永恩特別為酒店創作專屬作品「星圖上的我們」，並將作品贈予嘉義福容VOCO，讓藝術不只是短期展覽，而成為酒店空間的一部分。

「星圖上的我們」以「每個生命，都在自己的季節裡循光而行」為創作題旨，將人生比喻成一張由季節、選擇、盼望、相遇與停留交織而成的星圖，透過色彩、花叢與光影，描繪人在生命不同階段的變化與心境。

戴永恩表示，作品描繪的不只是星空下的旅人，也是每個人在生命不同階段尋找方向的身影；畫中的嘉義福容VOCO酒店，象徵旅途中一處溫暖、安心的停靠。酒店依傍嘉義城市景致與阿里山山系，除了提供旅人休憩，也讓人在旅途中放慢腳步、整理心情，短暫停留後重新找回前行的力量。

這幅專屬作品將持續展示於32樓JOIN'S CAFÉ & BISTRO，其他星空系列畫作則預計明年3月撤展。酒店同步推出「星空旅人」主題飲品，讓旅客在高空景觀中欣賞作品，搭配飲品體驗藝術氛圍。

除藝文合作，酒店搶攻中秋聚餐商機，9月25日至27日在2樓田園西餐廳推出「雙切檯X Live炭烤」海陸盛宴，端出炭烤戰斧牛排、現烤原隻乳豬、烤蝦、戰斧豬、牛小排及東石鮮蚵，搭配冰鎮剝皮文旦、楊枝甘露及紅寶石特調，成人每位1580元加10%服務費。

此外，福容VOCO也推出2026至2027年春酒尾牙專案，涵蓋宴會廳、福粵樓、田園西餐廳及JOIN'S CAFÉ & BISTRO四大餐飲場域，從每桌10人、1萬888元加10%起的宴會方案，到高空景觀餐酒空間，提供企業聚餐與團體餐敘選擇。福粵樓每桌10人NT$1萬6500＋10%起；田園西餐廳提供平日晚餐半自助餐及假日晚餐全自助餐，JOIN’S CAFÉ & BISTRO以32樓高空景觀搭配酒水、冷熱餐點及開胃小點，提供企業聚餐與團體餐敘多元選擇。

星空旅人為主題藝術展。圖／嘉義福容VOCO酒店提供
星空旅人為主題藝術展。圖／嘉義福容VOCO酒店提供

田園西餐廳中秋宴，餐檯菜色。圖／嘉義福容VOCO酒店提供
田園西餐廳中秋宴，餐檯菜色。圖／嘉義福容VOCO酒店提供

星空旅人為主題藝術展。圖／嘉義福容VOCO酒店提供
星空旅人為主題藝術展。圖／嘉義福容VOCO酒店提供

星空旅人為主題藝術展。圖／嘉義福容VOCO酒店提供
星空旅人為主題藝術展。圖／嘉義福容VOCO酒店提供

星空旅人為主題藝術展。圖／嘉義福容VOCO酒店提供
星空旅人為主題藝術展。圖／嘉義福容VOCO酒店提供

田園西餐廳中秋宴，溯源東石鮮蚵。圖／嘉義福容VOCO酒店提供
田園西餐廳中秋宴，溯源東石鮮蚵。圖／嘉義福容VOCO酒店提供

嘉義 藝術 畫作

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