快訊

川習會未上場先開戰？傳陸方獅子大開口提1要求 白宮氣炸

亞運／技擊類好手扛掌旗官重任 黃筱雯、張煥宜喜迎開幕初體驗

50歲賺多少才及格？主計總處揭薪資中位數 這年齡層薪水成長速度最高

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義物資銀行運作近14年 翁章梁感謝民間團體善心扶弱

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣社會局與嘉義縣慈善團體聯合協會今天舉辦公益感恩活動，縣長翁章梁感謝民間團體善心扶弱。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣社會局與嘉義縣慈善團體聯合協會今天舉辦公益感恩活動，縣長翁章梁感謝民間團體善心扶弱。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣社會局與社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會今天舉辦「愛心齊聚・美好嘉義」公益感恩活動，感謝社會各界支持嘉義縣社會福利業務及物資銀行，扶助弱勢家庭，支持物資銀行運作近14年，縣長翁章梁與慈善團體一起點亮燈光，希望社會善心持續照亮社會。

翁章梁表示，推動社福工作需要政府力量，也需要民間各界共同投入，感謝企業、團體、宮廟及善心人士長期關注嘉義，讓縣府在面對不同家庭的需求時，能夠有更多資源提供適切協助，且在家庭遇上緊急事件時，在政府因行政程序無法及時協助時，民間團體主動快速介入救濟。

嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正表示，嘉義縣物資銀行自2012年4月運作至今近14年，持續為有生活困難的家庭及個人提供協助，服務內容包括食品、民生物資、生鮮食品及愛心待用餐等，透過資源整合與分配，將社會各界的愛心送到有需要的民眾手中。

呂文正指出，物資銀行能持續運作，有賴善心人士、企業及宮廟等長期捐助，讓物資來源更加穩定，也能在弱勢家庭有需要時及時提供援助。今天藉由公益感恩活動，向長期投入嘉義縣社會福利工作的各界表達感謝，也盼這份民間互助力量持續延續。

嘉義縣社會局與嘉義縣慈善團體聯合協會今天舉辦公益感恩活動，縣長翁章梁感謝民間團體善心扶弱。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣社會局與嘉義縣慈善團體聯合協會今天舉辦公益感恩活動，縣長翁章梁感謝民間團體善心扶弱。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 翁章梁 銀行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金山財神廟捐復康巴士、災情勘查車 強化嘉義山區長照及防災能量

嘉義長青活力站運動會登場 750名長輩同場競爭展現銀髮活力

嘉義縣成立全台首個「壯農協會」 45歲以上農民組團拚通路

永旭保經連兩年捐救災指揮車力挺金門消防 公私攜手強化應變

相關新聞

台南鐵路地下化將通車 火車站站前廣場改造人行道拚趕工

台南鐵路地下化預計10月18日通車，配合新台南車站啟用，台南市政府同步推動「台南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程」，加速改善站前廣場、轉乘及人行環境。交通局今天表示，部分廣場及人行道工程預計自9月21日起陸續施工，施工期間部分人行空間將配合施工需要封閉，請行人依現場交通引導設施改道通行。

鄰近鐵路地下化新車站 台南鑽石地段東區新都心拚招商

台南市政府推動東區新都心段公辦都市更新案，今天舉行招商記者會，針對東區新都心段24地號等6筆土地，公開徵求都市更新事業實施者，盼引進民間資金活化土地，打造東區副都心新門戶。9月30日截止。

嘉義縣成立全台首個「壯農協會」 45歲以上農民組團拚通路

嘉義縣成立全台第一個「壯農協會」，旭嶺農場負責人莊詠傑擔任創會理事長，今天舉辦第一屆會員大會暨成立大會，縣長翁章梁、立委蔡易餘、立委陳冠廷等人參加揭牌儀式，鼓勵45歲以上壯齡農民加入，分享農業經驗、團結拓展通路，讓嘉義農業發展更加茁壯。

嘉義物資銀行運作近14年 翁章梁感謝民間團體善心扶弱

嘉義縣社會局與社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會今天舉辦「愛心齊聚・美好嘉義」公益感恩活動，感謝社會各界支持嘉義縣社會福利業務及物資銀行，扶助弱勢家庭，支持物資銀行運作近14年，縣長翁章梁與慈善團體一起點亮燈光，希望社會善心持續照亮社會。

台南消防一大隊柳營奇美醫院演練突發大量傷病患 提升應變效率

台南市消防局第一救災救護大隊今天與柳營奇美醫院舉辦「大量傷病患緊急醫療救護實兵演練」。檢驗緊急救護與急救體系現場檢傷分類、後送分流及醫療量能機制，希望提升溪北地區重大災難整體應變效率。

金山財神廟捐復康巴士、災情勘查車 強化嘉義山區長照及防災能量

台灣金山財神廟慈善會長期支持公益，今年捐贈1輛復康巴士給嘉義縣社會局，另也捐贈1輛災情勘查車給消防局奮起湖分隊，強化長照交通接送及山區防救災量能，縣長翁章梁今天出席受贈儀式，感謝慈善會投入公益，以行動支持長者、身心障礙者及第一線消防人員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。