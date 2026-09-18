嘉義物資銀行運作近14年 翁章梁感謝民間團體善心扶弱

嘉義縣社會局與社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會今天舉辦「愛心齊聚・美好嘉義」公益感恩活動，感謝社會各界支持嘉義縣社會福利業務及物資銀行，扶助弱勢家庭，支持物資銀行運作近14年，縣長翁章梁與慈善團體一起點亮燈光，希望社會善心持續照亮社會。

翁章梁表示，推動社福工作需要政府力量，也需要民間各界共同投入，感謝企業、團體、宮廟及善心人士長期關注嘉義，讓縣府在面對不同家庭的需求時，能夠有更多資源提供適切協助，且在家庭遇上緊急事件時，在政府因行政程序無法及時協助時，民間團體主動快速介入救濟。

嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正表示，嘉義縣物資銀行自2012年4月運作至今近14年，持續為有生活困難的家庭及個人提供協助，服務內容包括食品、民生物資、生鮮食品及愛心待用餐等，透過資源整合與分配，將社會各界的愛心送到有需要的民眾手中。

呂文正指出，物資銀行能持續運作，有賴善心人士、企業及宮廟等長期捐助，讓物資來源更加穩定，也能在弱勢家庭有需要時及時提供援助。今天藉由公益感恩活動，向長期投入嘉義縣社會福利工作的各界表達感謝，也盼這份民間互助力量持續延續。