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台南消防一大隊柳營奇美醫院演練突發大量傷病患 提升應變效率

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南消防第一大隊柳營奇美醫院辦大量傷病患應變演練希望提升應變效率。圖／陳永昌提供
台南消防第一大隊柳營奇美醫院辦大量傷病患應變演練希望提升應變效率。圖／陳永昌提供

台南市消防局第一救災救護大隊今天與柳營奇美醫院舉辦「大量傷病患緊急醫療救護實兵演練」。檢驗緊急救護與急救體系現場檢傷分類、後送分流及醫療量能機制，希望提升溪北地區重大災難整體應變效率。

演練情境模擬重大交通事故、多人受傷，現場情況危急人數眾多。第一大隊獲報啟動大量傷病患應變機制，調度所屬分隊支援並成立「現場救護站。救護人員現場指揮、安全管制，並運用「START快速檢傷分類法」，以紅、黃、綠、黑四色檢傷牌進行傷勢鑑別。

一大隊表示，現場指揮官透過救護無線電及系統即時向柳營奇美醫院通報傷患數量與傷況，達成「院前即時預警、院端同步整備」的高效協作。

柳營奇美是溪北地區重度級急救責任醫院，院方指出，接獲通報啟動全院「大量傷病患動員機制」，依輕重緩急規劃急診綠色通道與各級處置區。當救護車抵達後，院端醫護團隊迅速接手評估、執行進階外傷處置，並依序安排影像檢查與緊急手術，展現院前與院端無縫銜接的專業救援能量。

消防局表示，重大事故與天災往往轉瞬發生，單靠單一部門的力量難以因應，必須仰賴警消、醫療與民間各界的緊密聯防。柳營奇美醫是守護溪北地區健康與緊急醫療重要機構，感謝全體醫護與消防同仁辛勞付出，平時嚴謹扎實演練，化被動為主動，才能在關鍵時刻爭取黃金搶救時間。

消防局長楊宗林表示，大量傷病患事故極度考驗指揮官的現場調度與救護檢傷分流速度。第一大隊與柳營奇美緊密配合落實「院前精準處置、院端即時承接」運作模式，能有效避免急救責任醫院醫療資源塞車，更能確保重症傷患在第一時間獲得最妥善救治。消防局將持續與各大醫療院所合作與常態演訓，全面提升災防救護量能。

台南消防第一大隊柳營奇美醫院辦大量傷病患應變演練希望提升應變效率。圖／陳永昌提供
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台南消防第一大隊柳營奇美醫院辦大量傷病患應變演練希望提升應變效率。圖／陳永昌提供
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台南消防第一大隊柳營奇美醫院辦大量傷病患應變演練希望提升應變效率。圖／陳永昌提供
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