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台南鐵路地下化將通車 火車站站前廣場改造人行道拚趕工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南火車站站前改善工程邁入第三階段廣場、人行道施作。圖／台南市交通局提供
台南火車站站前改善工程邁入第三階段廣場、人行道施作。圖／台南市交通局提供

台南鐵路地下化預計10月18日通車，配合新台南車站啟用，台南市政府同步推動「台南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程」，加速改善站前廣場、轉乘及人行環境。交通局今天表示，部分廣場及人行道工程預計自9月21日起陸續施工，施工期間部分人行空間將配合施工需要封閉，請行人依現場交通引導設施改道通行。

交通局表示，本階段工程施工範圍包含國定古蹟台南火車站入口以北廣場、北門派出所前人行道、國賓大樓前人行道，以及台南大飯店東側人行道等區域，預計施工至明年3月，後續階段如有調整施工範圍，將另行發布訊息。

交通局長王銘德表示，本階段工程將依施工條件及現場交通狀況採分區方式辦理，並留設臨時行人通道，確保施工期間行人通行安全；施工範圍內人行道部分封閉，將引導行人利用騎樓空間或臨時通道通行，並於現場設置明確的交通引導及行人導引標誌，請行人依指示通行。

王銘德指出，施工單位也將妥善設置必要的安全防護及引導設施，降低施工對民眾通行造成的影響。配合中山路中央分隔島調整，中山路路口也將有局部工程，施工期間部分時段可能臨時調撥車道。

交通局提醒駕駛人，行經火車站前施工區域時，應依現場交通號誌、標線及引導人員指示行駛，並提前減速慢行，留意車道動線變化；行人也應依現場導引設施通行，避免進入施工區域。

交通局指出，本工程將大幅改善火車站站前轉乘環境、提升行人通行安全及優化公共運輸服務。隨著鐵路地下化預計10月18日通車，站前交通動線及轉乘需求也將有所改變，市府將督促施工單位做好交通維持及施工安全措施，並依工程進度滾動檢討交通引導配置，盡量降低施工對周邊交通及民眾通行的影響。

交通局呼籲，施工期間市民及往來火車站周邊的行人、駕駛人多加留意現場交通資訊，提前規劃行程並依指示通行，共同維護施工區域交通安全。

台南火車站站前改善工程邁入第三階段廣場、人行道施作。圖／台南市交通局提供
台南火車站站前改善工程邁入第三階段廣場、人行道施作。圖／台南市交通局提供

台南火車站站前改善工程邁入第三階段廣場、人行道施作。圖／台南市交通局提供
台南火車站站前改善工程邁入第三階段廣場、人行道施作。圖／台南市交通局提供

台南 鐵路地下化

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