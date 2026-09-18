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鄰近鐵路地下化新車站 台南鑽石地段東區新都心拚招商

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市東區新都心段都更案招商建築模擬示意圖。圖／台南市政府提供
台南市東區新都心段都更案招商建築模擬示意圖。圖／台南市政府提供

台南市政府推動東區新都心段公辦都市更新案，今天舉行招商記者會，針對東區新都心段24地號等6筆土地，公開徵求都市更新事業實施者，盼引進民間資金活化土地，打造東區副都心新門戶。9月30日截止。

都發局表示，本案基地西鄰鐵路地下化綠廊帶及南台南車站，鄰近未來捷運場站，土地使用分區包括商業區及少部分住宅區，未來可規畫商場、各類商業設施及住宅，朝住商公益複合發展。

本案招商條件也納入公共回饋要求，包括新闢約1000席停車位，另提供約20%、約200戶公益住宅，未來可作為婚育宅、社會住宅或其他公益使用；開發案並須提撥10%以現金捐贈方式挹注都市更新基金。

副市長趙卿惠表示，市府推動招商引資，希望活化鐵路地下化等重大建設釋出的土地，尤其本案位於東區重要區位，市議員及地方都相當關注後續土地開發。市府透過都更招商，希望將土地價值轉換為市府財源，同時要求業者回饋公共建設，形成良性循環。

趙卿惠指出，鐵路地下化後，10月18日將迎來地下化第一班列車，鐵路上方空間未來也將形成串聯台南東西向的綠園道。南台南車站目前已有區間車停靠，周邊又鄰近高鐵接駁點、未來捷運紅線規畫站點及台南機場，未來可透過火車、捷運及綠園道串聯，交通條件值得期待。

趙卿惠表示，南台南站與林森站都是鐵路地下化後的重要通勤站，基地又位於鐵路地下化後的重要發展區位，市府希望把握未來10年的發展契機，透過都市更新及招商引資提升土地效益，同時改善生活環境。

都發局副局長顏永坤表示，本案周邊交通建設、道路等公共設施已陸續完成，目前主要是透過招商引進適合的投資業者。自7月公告後，市府已辦理招商說明會，已有業者前來了解招商內容及開發條件。

都發局表示，招商文件及相關資料已公布於市府都發局網站，市府盼引進具開發能力的團隊，兼顧商業發展、居住需求及公共利益，將基地打造為台南東區副都心新門戶。

台南市副市長趙卿惠邀請潛在投資者與市府攜手打造台南東區副都心。圖／台南市政府提供
台南市副市長趙卿惠邀請潛在投資者與市府攜手打造台南東區副都心。圖／台南市政府提供

東區 鐵路地下化 台南

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