鄰近鐵路地下化新車站 台南鑽石地段東區新都心拚招商

台南市政府推動東區新都心段公辦都市更新案，今天舉行招商記者會，針對東區新都心段24地號等6筆土地，公開徵求都市更新事業實施者，盼引進民間資金活化土地，打造東區副都心新門戶。9月30日截止。

都發局表示，本案基地西鄰鐵路地下化綠廊帶及南台南車站，鄰近未來捷運場站，土地使用分區包括商業區及少部分住宅區，未來可規畫商場、各類商業設施及住宅，朝住商公益複合發展。

本案招商條件也納入公共回饋要求，包括新闢約1000席停車位，另提供約20%、約200戶公益住宅，未來可作為婚育宅、社會住宅或其他公益使用；開發案並須提撥10%以現金捐贈方式挹注都市更新基金。

副市長趙卿惠表示，市府推動招商引資，希望活化鐵路地下化等重大建設釋出的土地，尤其本案位於東區重要區位，市議員及地方都相當關注後續土地開發。市府透過都更招商，希望將土地價值轉換為市府財源，同時要求業者回饋公共建設，形成良性循環。

趙卿惠指出，鐵路地下化後，10月18日將迎來地下化第一班列車，鐵路上方空間未來也將形成串聯台南東西向的綠園道。南台南車站目前已有區間車停靠，周邊又鄰近高鐵接駁點、未來捷運紅線規畫站點及台南機場，未來可透過火車、捷運及綠園道串聯，交通條件值得期待。

趙卿惠表示，南台南站與林森站都是鐵路地下化後的重要通勤站，基地又位於鐵路地下化後的重要發展區位，市府希望把握未來10年的發展契機，透過都市更新及招商引資提升土地效益，同時改善生活環境。

都發局副局長顏永坤表示，本案周邊交通建設、道路等公共設施已陸續完成，目前主要是透過招商引進適合的投資業者。自7月公告後，市府已辦理招商說明會，已有業者前來了解招商內容及開發條件。

都發局表示，招商文件及相關資料已公布於市府都發局網站，市府盼引進具開發能力的團隊，兼顧商業發展、居住需求及公共利益，將基地打造為台南東區副都心新門戶。