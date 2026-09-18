金山財神廟捐復康巴士、災情勘查車 強化嘉義山區長照及防災能量

台灣金山財神廟慈善會長期支持公益，今年捐贈1輛復康巴士給嘉義縣社會局，另也捐贈1輛災情勘查車給消防局奮起湖分隊，強化長照交通接送及山區防救災量能，縣長翁章梁今天出席受贈儀式，感謝慈善會投入公益，以行動支持長者、身心障礙者及第一線消防人員。

翁章梁說，嘉義縣幅員廣大，偏鄉及山區交通資源相對有限，長照交通接送需求持續增加，目前車輛量能仍有不足，感謝台灣金山財神廟慈善會捐贈車輛，縣府社會局將妥善運用，提供鄉親更安全便利的服務，也強化災害應變能力。

台灣金山財神廟慈善會秘書長黃湫鑌說，今年適逢安座7周年廟慶，秉持關懷、扶助、傳愛理念，捐贈復康巴士及災情勘查車，另也舉辦第3屆「小太陽獎學金」頒獎典禮，鼓勵品德優良學生，盼將資源送到真正有需要的地方，也期盼拋磚引玉，帶動更多社會力量投入公益。

嘉義縣社會局表示，受贈復康巴士將媒合中埔鄉健禾人文關懷協會提供接送服務，投入社區式交通接送、社區關懷據點及送餐服務等業務。嘉義縣消防局指出，災情勘查車將配置給奮起湖分隊使用，投入山區災害勘查及搶救勤務，提升第一線救災機動性與應變效率。

台灣金山財神廟慈善會捐贈復康巴士、災情勘查車，強化嘉義山區長照及防災能量。圖／嘉義縣政府提供